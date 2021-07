https://cz.sputniknews.com/20210703/silena-honicka-v-nemecku-dvojici-cechu-stihala-policejni-hlidka-a-vrtulnik-15045103.html

Šílená honička v Německu. Dvojici Čechů stíhala policejní hlídka a vrtulník

Na německé dálnici se včera odehrálo pořádné drama. Policisté tam totiž spolu s vrtulníkem naháněli vůz Volkswagen Golf, ve kterém se nacházeli dva Češi. Jak... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

svět

řidič

dálnice

trestní stíhání

vyšetřování

policie

V pátek večer, kolem půl jedenácté, bylo u našich sousedů na silnicích poněkud rušno. Německá pohraniční policie se totiž u města Piding snažila zastavit vozidlo, které řídil pětačtyřicetiletý Čech a v kterém se nacházel další osmatřicetiletým spolujezdec. Bohužel však neúspěšně.Muži se rozhodli, že policistům nezastaví, a tak ujížděli po dálnici A8 směrem na Mnichov. To se však strážníkům nelíbilo, a tak informovali několik dálničních hlídek. I těm se ale bohužel český řidič úspěšně vyhýbal. Tím to ale neskončilo. „Pirát“ německých silnic se poté rozhodl, že z dálnice sjede do města Rosenheim. I v něm se však pohyboval velmi vysokou rychlostí. Také zde pokračovala ve sledování vozu další policejní hlídka, které Češi také unikli. Neobešlo se to však bez karambolu. Během ujíždění policistům totiž řidič narazil do policejního vozu a způsobil škodu v hodnotě několik tisíc eur. Následně se jeho dalším cílem stala rakouská dálnice A12, po které ujížděl rychlostí až 190 kilometrů v hodině.Po prvním karambolu však následoval další. Český řidič spolu se svým spolujezdcem totiž u rakouského města Kufstein „ohrozil život rakouské pohraniční policie“. Pak mu ale při sjezdu z dálnice na exitu Kufstein Nord praskla pneumatika, uvedla agentura APA.Rakouští policisté tak nakonec zběsilé řidiče zadrželi. Předali je svým bavorským kolegům, kteří s nimi sepsali protokol a poté je propustili. V současné době však řidiče stíhá policie v Rosenheimu, a to i kvůli ohrožení silničního provozu či opuštění místa nehody. K vyšetřování se uchýlila také rakouská policie, a to z toho důvodu, že již ve čtvrtek bylo tímto vozem Volkswagen Golf poškozeno několik zaparkovaných aut v Rakousku.Nezbývá tak, než doufat, že neopatrní řidiči budou po zásluze potrestání. Mohli totiž způsobit velké neštěstí.

2021

Zprávy

cs_CZ

