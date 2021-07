https://cz.sputniknews.com/20210703/start-slovinskeho-predsednictvi-v-evropske-komisi-sedi-prase-neudrzel-se-hostitelsky-ministr-15037798.html

Start slovinského předsednictví: V Evropské komisi sedí prase, neudržel se hostitelský ministr

Start slovinského předsednictví: V Evropské komisi sedí prase, neudržel se hostitelský ministr

„Slovinsko není kolonie,“ vypálil novinářům slovinský konzervativní premiér Janez Janša na adresu Evropské komise. Ještě dříve ministr vnitra Aleš Hojs... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-03T11:19+0200

2021-07-03T11:19+0200

2021-07-03T11:19+0200

frans timmermans

eu

slovinsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/15037919_0:125:2976:1799_1920x0_80_0_0_cacba1eb3d8c44bd0b49426a72f8a234.jpg

Začátek slovinského předsednictví v EU vzbudilo poprask. Vše začalo tím, že místopředseda komise Frans Timmermans během slavnostního zahájení předsednictví odmítl zapózovat na společné fotografii se slovinským premiérem Janšou.Důvod, proč vysoce postavený evropský byrokrat odmítl společnou fotografii je ten, že Janša předtím členům komise ukázal fotografii, na které byli dva slovinští soudci a dva socialističtí europoslanci. Podle premiéra snímek dokazuje zaujatost slovinské justice. Naopak Timmermans označil jednání Janši za nepřijatelný útok a pomluvu.Ministr vnitra Hojs se později hájil tím, že „prasetem“ neměl na mysli místopředsedu komise. Koho měl přesně na mysli, však neupřesnil. Agentura DPA proto spekuluje, že tím možná chtěl urazit i samotnou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která při čtvrteční schůzce vyzvala Janšu k dodržování principů vlády práva.Jenže slovinský premiér to vidí jinak. Trvá na tom, že fotografie dokazuje, že vysoce postavení soudci jsou levicové orientace a posílají do vězení pravicové politiky. Soudní systém tak podle něj není nestranný ani nezávislý.Premiér balkánské země obvinil Evropskou unii z dvojího metru ve vztahu k západním a východním členským zemím. Podle něj se s malými státy zachází jako „se zeměmi druhého řádu“.Dodejme, že sám Janša čelí ve své vlasti trestnímu stíhání. V roce 2013 ho soud poslal za korupci do vězení. O dva roky později ho však ústavní soud obvinění zbavil. V roce 2018 byl nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za pomluvu. V obou případech Janša obvinil soud ze zaujatosti.V Evropě je tento politik považován za slovinskou verzi Donalda Trumpa či Viktora Orbána. V Bruselu čelí kritice za to, že brzdí činnost unijní prokuratury, neboť blokuje vyslání bruselských zástupců do tohoto nově vzniklého orgánu. Vyznamenal se rovněž výpady vůči médiím, jež kritizují jeho vládu. Podle něj však novináři i soudci straní liberálům a levici.

https://cz.sputniknews.com/20210629/ministr-zahranici-eu-borrell-napsal-clanek-o-rusku-napodobuje-putina-14998836.html

eu

slovinsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

frans timmermans, eu, slovinsko