Stýskalo se vám? HBO po dlouhé době začalo zveřejňovat unikátní snímky z natáčení Hry o trůny

Oficiální účet legendárního seriálu Hra o trůny na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Nicméně poté, co před dvěma lety televize HBO odvysílala... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

U příležitosti 10. „železného výročí“ startu seriálu se instagramový účet opět stává aktivním. Naposledy se zde před třemi dny objevila momentka z natáčení. Na snímku je Maisie Williamsová ztvárňující Aryu Stark, která uprostřed lesa tasí svůj meč. Kolem ní je natáčecí štáb.Vypadá to jako scéna z třetí řady, kdy Arya spolu s Gendrym a Horkým koláčem opustili Harrenov.HBO v minulosti příliš fotek z natáčení nezveřejňovalo. Možná se to ale změní. Nakonec již příští rok vyjde prequel Dům draka a televize musí fanoušky nějakým způsobem navnadit.A to podle reakcí v diskusi bude opravdu nutné. I u této nevinné momentky lidé dávají najevo, že tvůrcům seriálu neodpustili osmou, závěrečnou řadu, která byla pro mnohé velkým zklamáním. Opuštěné dějové linie, nelogičnost jednání postav a snaha uspěchat děj zůstávají nadále terčem kritiky.Stojí proto za zmínku, že autor knižní předlohy George R. R. Martin již několikrát sliboval, že konec ságy Písně ohně a ledu změní. Martin také poznamenal, že když se televizní seriál posunul před jeho zdrojový materiál, cítil, že „jde poněkud jiným směrem“. „Takže na té knize pořád pracuju, ale až to vyjde, uvidíte mé finále,“ řekl.Fanoušci ovšem stále čekají na dlouho odkládaný šestý román Vichry zimy. Přitom ságu musí ještě ukončit poslední román Sen o jaru. Jak dlouho bude dvaasedmdesátiletému spisovateli trvat, než se dopracuje k závěru, proto není jasné. Navíc nové projekty HBO George Martina neustále odvádějí pozornost od psaní.Každopádně pro všechny fanoušky seriálové fantasy připomínáme, že na televizní obrazovky zamíří i seriál ze světa Pána prstenů. Jenom za první řadu za něj Amazon utratil 465 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu neuvěřitelných 10 miliard korun. Stane se tak nejdražším seriálem v dějinách. Seriál se nyní natáčí na Novém Zélandu, kde vznikala i filmová trilogie.

