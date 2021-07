https://cz.sputniknews.com/20210703/teenager-zemrel-ve-spanku-po-ockovani-vakcinou-pfizer-pisou-media-15044418.html

Teenager zemřel ve spánku po očkování vakcínou Pfizer, píšou média

Teenager zemřel ve spánku po očkování vakcínou Pfizer, píšou média

Třináctiletý mladík z amerického státu Michigan zemřel po podání druhé dávky vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer. Informoval o tom časopis Newsweek... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

Třináctiletý Jacob Clynick žil ve městě Zilwaukee v okrese Saginaw, stát Michigan. Dne 13. června dostal druhou dávku vakcíny Pfizer a o tři dny později ve spánku zemřel.Podle tety zemřelého chlapce byl dotyčný zdravý a neměl žádné chronické nemoci. Žena také uvedla, že si mladík dva dny po očkování stěžoval na obecné příznaky charakteristické pro vakcinaci, respektive na únavu a horečku.Dne 15. června Jacoba trochu bolel žaludek, ale ne v takové míře, aby to vyvolalo vážné obavy, řekla teta. Chlapec však usnul a už nikdy se neprobudil.Na Ukrajině zemřel člověk po očkování vakcínou PfizerSedmačtyřicetiletý muž zemřel jen několik hodin poté, co byl naočkován vakcínou proti koronaviru od společnosti Pfizer. K incidentu došlo ve Vinnycké oblasti na Ukrajině. V pátek večer o tom informovalo tiskové oddělení tamního ministerstva zdravotnictví.Nutno poznamenat, že během první hodiny po očkování nebyly u muže zaznamenány žádné nežádoucí účinky na tento léčivý přípravek. Tamní ministerstvo v současné chvíli vyšetřuje okolnosti případu.EMA schválila použití Pfizeru pro děti ve věku 12-15 letNa konci května Evropská léková agentura schválila použití vakcíny proti koronaviru od výrobce Pfizer, a to pro děti ve věku 12-15 let.„Vědecký výbor EMA pro lidskou medicínu (…) dnes schválil použití vakcíny od společnosti Pfizer, která se nazývá Comirnaty, pro adolescenty ve věku mezi 12 a 15 lety. Vakcína, jak víte, byla již autorizována pro děti od 16 let věku a výše, a nyní máme data, která ukazují, že vakcína je také bezpečná pro lidi ve věku 12-15 let, čímž umožnily výboru učinit vědecké závěry,“ uvedl Marco Caveleri, ředitel divize biologických hrozeb a vakcinačních strategií EMA.

