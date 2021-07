Tenistka Kristýna Plíšková se zasnoubila s hvězdou pražské Sparty. Foto

„Já mu na Instagramu dala lajk a on se toho chytil. Začali jsme si psát, pak z toho bylo hned společné bydlení a teďka plánujeme velkou budoucnost,“ řekla Plíšková. „Ani jsem nevěděla, že je fotbalista. Vypadal vysokej, to mě zaujalo. Zdálo se mi, že je to sympaťák a hodnej kluk, což se i potvrdilo,“ dodala.