Ukrajina obvinila Rusko z odmítnutí pomoci havarované lodi

Ukrajina obvinila Rusko z odmítnutí pomoci havarované lodi

Hlavní správa rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny tvrdí, že se ruské lodě nepřiblížily k rybářské lodi v Černém moři, na níž selhal motor, a ignorovaly... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

„K šíření této informace docházelo v době, kdy už byla havarovaná loď vlečena lodí námořní stráže Státní pohraniční služby Ukrajiny do domácího přístavu Očakov. A přitom uváděné v ruských zprávách raketový křižník Ivanovec Černomořského loďstva a pohraniční strážní člun Bezuprečnyj pohraniční služby FSB RF se k ukrajinské lodi nepřibližovaly, nehledě na to, že dostaly volání o pomoc,“ uvádí se na webu ukrajinského vojenského rezortu.Informaci o pomoci ruských lodí označili v Hlavní správě rozvědky MO Ukrajiny za „další informační akci Ruska“. Podle informace rezortu lodě RF „ignorovaly volání o pomoc ukrajinské rybářské lodě“.Mluvčí Rosmorrečflotu (Federální agentury námořní a říční dopravy) Alexej Kravčenko prohlásil v rozhovoru pro portál 5-tv.ru, že kapitán havarované lodě sám pomoc odmítl. „Do řešení této otázky byl zapojen majitel lodě, který se rozhodl nežádat ruskou stranu o další síly, ale poslat z Očakova záchrannou vlečnou loď. V zóně havárie není bouře, počasí je dobré, žádná hrozba pro lidské životy ani ekologii není“, řekl.Národní centrum řízení obrany RF informovalo již dříve o tom, že člun Černomořského loďstva RF byl vyslán v sobotu ráno do oblasti, kde havarovala ukrajinská loď, jejíž posádka volala o pomoc. V Rosmorrečflotu později oznámili, že se k havarované lodi vydala vlečná loď z Ukrajiny. Mluvčí správy námořní ochrany Státní pohraniční služby v Mykolajivské oblasti oznámil, že ukrajinská rybářská loď, která volala o pomoc v Černém moři kvůli selhání motoru, je vlečena do přístavu Očakov.

Jan Bonsch temhle lidem by nepomohl nikdo ! Vzdyt hlavne oni podrezavaji deti na Donbase ! 74

bebel Snaží se vyrovnat západnímu dobytku, vždyť nedávno v sev. amrdólii otevřeli hroby plný mrtvol dětí původních obyvatel. 47

