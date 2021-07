https://cz.sputniknews.com/20210703/v-cesku-pribylo-165-nove-nakazenych-dokoncene-ockovani-ma-kazdy-treti-clovek-15040765.html

V Česku přibylo 165 nově nakažených, dokončené očkování má každý třetí člověk

V Česku přibylo 165 nově nakažených, dokončené očkování má každý třetí člověk

Laboratoře v Česku v pátek odhalily 165 nakažených koronavirem, podobně jako tomu bylo i ve čtvrtek. V mezitýdenním srovnání je to ale opět více, tentokrát...

2021-07-03T15:04+0200

2021-07-03T15:04+0200

2021-07-03T15:04+0200

Denní nárůst nakažených v pátek překonal minulý týden. Momentálně připadá v Česku v uplynulých sedmi dnech na 100 000 obyvatel přibližně osm nakažených. V pondělí přibylo 148 pozitivních, v úterý 156, ve středu 136 a ve čtvrtek 166. Z regionů registruje nejvyšší nárůsty pražská hygienická stanice, za pátek je to 57 nových případů, tedy zhruba třetina z celkového nárůstu.Pokud jde o testy, těch v pátek laboratoře provedly téměř 142 000, zhruba stejně jako před týdnem, většina byla antigenních. Přesnějších PCR testů bylo ale tento pátek v mezitýdenním srovnání asi o 17 000 více. U nejčastěji prováděných testů – preventivních – je nyní podíl pozitivních na hodnotě 0,05 procenta.Kolem 0,7 % byla v pátek pozitivita u diagnostických testů, které podstupují třeba lidé vykazující příznaky. U epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, činí podíl 0,3 procenta. Když epidemie na jaře vrcholila, byla pozitiva testů mnohonásobně vyšší.Zdravotníci v pátek podle dat ministerstva aplikovali 92 177 dávek vakcíny, nejméně v tomto týdnu. Oproti čtvrtku je to pokles o téměř 17 000, proti předchozímu pátku je to zhruba o 22 000 méně. K pátečnímu večeru dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru 8 447 154. Ukončené očkování má 3,44 milionu lidí v Česku.Od loňského začátku epidemie se koronavirus potvrdil u 1 667 796 lidí, přes 98 procent z nich se vyléčilo a 30 310 s potvrzeným onemocněním covid-19 zemřelo. Na tento týden připadají zatím tři oběti. V nemocnicích je nyní s covidem 42 lidí, zhruba o dvacítku méně než před týdnem. Ve vážném stavu bylo v pátek osm pacientů.V Česku je nejvíce nákaz mutacemi ve střední EvropěMinistr zdravotnictví už ve středu varoval před tím, že u varianty delta, která je zhruba o 60 procent nakažlivější než současný virus, má první očkování účinnost jen asi 33 procent. V Česku jí bylo zatím potvrzeno přes 120 případů, odborníci očekávají, že dříve nebo později kvůli snadnějšímu šíření převládne.Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Heleny Jiřincové detekce varianty delta v ČR mírně narůstá, byť nelze ještě pozorovat jasný vzestupný trend.Laboratoře v Česku zatím potvrdily 126 případů koronaviru varianty delta. Od pondělí jich přibylo šest, čtyři v Jihomoravském kraji a dva v Praze.

