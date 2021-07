https://cz.sputniknews.com/20210703/zachrana-neboheho-zvirete-hasici-ze-sutin-po-tornadu-na-morave-vyprostili-psa-foto-15041807.html

Záchrana nebohého zvířete: Hasiči ze sutin po tornádu na Moravě vyprostili psa. Foto

Záchrana nebohého zvířete: Hasiči ze sutin po tornádu na Moravě vyprostili psa. Foto

Moravou se minulý týden prohnalo ničivé tornádo, které bralo lidem domy, ale také životy. Hasiči, vojáci a policisté spolu s místními a dobrovolníky dodnes... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-03T16:21+0200

2021-07-03T16:21+0200

2021-07-03T16:33+0200

česko

záchranná akce

trosky

tornádo

hasiči

pes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/15042000_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_cf031b9c0a125a873f28799eca169e6b.jpg

Nejprve se spekulovalo, že pes mohl být pod sutinami již od minulého čtvrtka, kdy se Moravskou Novou Vsí prohnalo tornádo. Hasiči si totiž nebyli jistí, jak dlouho bylo zvíře zavaleno. Bylo však zraněné a vyčerpané, a tak bylo předáno k ošetření veterinářce.Poslední verze však hovoří o tom, že pes, pravděpodobně knírač, byl v troskách asi den. Měl lézt ve zříceném domě a včera ho část trosek zřejmě zasypala.Nebohé zvíře našli v troskách pražští hasiči, kteří o celém incidentu informovali také na Twitteru. Podle jejich slov zaslechli, že u hromady intenzivně štěká pes. Ten se snažil svým štěkotem upozornit na to, že je zasypaný.Nejde však o první takový případ. Již v předchozích dnech museli veterináři v obcích zasažených tornádem ošetřit desítky zvířat. Jednalo se hlavně o psi a kočky.Ničivé tornádo na MoravěOd ničivého tornáda na jižní Moravě uplynul již více než týden (čtvrtek 24. června). Hasiči v uplynulých dnech procházeli všechny poškozené domy a evidovali jejich stav.Podle aktuálních zjištění hasičů je po tornádu na jihu Moravy poškozeno 1202 budov, přičemž k částečné nebo úplné demolici je určeno 180 domů. Řízené bourání začalo před pár dny v Lužicích, připravuje se další v Hruškách.Přírodní živel tak na Moravě způsobil velké škody, a to nejen na životech, ale i na majetku. Do zasažených oblastí stále směřuje pomoc z celé České republiky. Na místě zasahují hasiči, policisté, vojáci, ale i velké množství dobrovolníků.Stejně tak meteorologové ze své strany vydali předběžnou zprávu, ve které vyhodnotili červnové tornádo na jižní Moravě a popsali, co mu předcházelo. Tornádo způsobenými škodami odpovídá síle označované F4, informoval o tom v předběžné zprávě o hodnocení tohoto výjimečného jevu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V této kategorii dosahuje vítr rychlosti zhruba 267 až 324 kilometrů v hodině. Meteorologové původně odhadovali, že síla větrného víru odpovídala F3. Tornádo přesahující sílu F3 v Česku dosud zaznamenáno nebylo.Za zmínku stojí i to, že na účtech pro pomoc lidem postiženým řáděním tornáda se již vybralo přes miliardu korun. Nebývalá vlna solidarity spojila drobné dárce, firmy i obce a města. Sbírkový účet Nadace Via v pátek dopoledne překonal hranici 200 milionů, na účtu organizace Člověk v tísni je 136,5 milionu korun. Ke 100 milionům se blíží Český červený kříž. Vyplývá to z údajů na stránkách organizací, které sbírky pořádají, a z vyjádření zástupců těchto organizací.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

záchranná akce, trosky, tornádo, hasiči, pes