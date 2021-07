https://cz.sputniknews.com/20210703/zastarale-zpravy-na-facebooku-o-pomoc-po-tornadu-jen-komplikuji-praci-na-morave-stezuje-si-hejtman-15043782.html

Zastaralé zprávy na Facebooku o pomoc po tornádu jen komplikují práci na Moravě, stěžuje si hejtman

Zastaralé zprávy na Facebooku o pomoc po tornádu jen komplikují práci na Moravě, stěžuje si hejtman

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) apeloval na uživatele sociálních sítí, aby si ověřovali relevanci zpráv. Lidé odjinud tak mohou mít pocit... 03.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-03T21:17+0200

2021-07-03T21:17+0200

2021-07-03T21:17+0200

česko

jihomoravský kraj

tornádo

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/14965551_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d5f6ac20ab14f380bb95ba948c7d4b64.jpg

Typický mechanismus šíření zpráv na Facebooku popsal Grolich tak, že například někdo požádá o 400 porcí jídla pro dobrovolníky. Obratem je na místě 600 porcí, ale příspěvek se na sítích šíří dál. Přitom v každé obci se vydávají tisíce jídel denně, zdůraznil Grolich.Hejtman apeluje na veřejnost, aby nešířila neověřené a staré zprávy. Bylo by prý také dobré, aby lidé v zasažených obcích vznášeli konkrétní požadavky primárně na krizové štáby, většinu problémů se prý daří vyřešit na místě, případně v okresních městech nebo na krajské úrovni.Dalším nešvarem jsou i zprávy o tom, že se v obcích krade. Někteří lidé kvůli tomu například poptávají uzamykatelné lodní kontejnery, kam by uložili majetek z poničených domů. Podle krizového štábu ale zprávy neodrážejí realitu. V obcích nikdo nerabuje. „Do dnešního dne k žádnému takovému případu nedošlo,“ zdůraznil krajský policejní ředitel Leoš Tržil. Hejtmana mrzí, že šíření starých či nepravdivých zpráv na Facebooku nejvíce dopadá na lidi, kteří odvádějí na místě dobrou práci. „Pokud jsme se dostali do stadia, kdy lidé, na kterých to závisí, potřebují psychickou pomoc, tak je to opravdu špatně. A je to jen vlivem sociálních sítí,“ uzavřel věc Grolich.Ničivé tornádo na MoravěOd ničivého tornáda na jižní Moravě uplynul již více než týden (čtvrtek 24. června). Hasiči v uplynulých dnech procházeli všechny poškozené domy a evidovali jejich stav.Podle aktuálních zjištění hasičů je po tornádu na jihu Moravy poškozeno 1202 budov, přičemž k částečné nebo úplné demolici je určeno 180 domů. Řízené bourání začalo před pár dny v Lužicích, připravuje se další v Hruškách.Přírodní živel tak na Moravě způsobil velké škody, a to nejen na životech, ale i na majetku. Do zasažených oblastí stále směřuje pomoc z celé České republiky. Na místě zasahují hasiči, policisté, vojáci, ale i velké množství dobrovolníků.Stejně tak meteorologové ze své strany vydali předběžnou zprávu, ve které vyhodnotili červnové tornádo na jižní Moravě a popsali, co mu předcházelo. Tornádo způsobenými škodami odpovídá síle označované F4, informoval o tom v předběžné zprávě o hodnocení tohoto výjimečného jevu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V této kategorii dosahuje vítr rychlosti zhruba 267 až 324 kilometrů v hodině. Meteorologové původně odhadovali, že síla větrného víru odpovídala F3. Tornádo přesahující sílu F3 v Česku dosud zaznamenáno nebylo.Za zmínku stojí i to, že na účtech pro pomoc lidem postiženým řáděním tornáda se již vybralo přes miliardu korun. Nebývalá vlna solidarity spojila drobné dárce, firmy i obce a města. Sbírkový účet Nadace Via v pátek dopoledne překonal hranici 200 milionů, na účtu organizace Člověk v tísni je 136,5 milionu korun. Ke 100 milionům se blíží Český červený kříž. Vyplývá to z údajů na stránkách organizací, které sbírky pořádají, a z vyjádření zástupců těchto organizací.

https://cz.sputniknews.com/20210703/zachrana-neboheho-zvirete-hasici-ze-sutin-po-tornadu-na-morave-vyprostili-psa-foto-15041807.html

jihomoravský kraj

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jihomoravský kraj, tornádo, facebook