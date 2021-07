Zbořil: Poklekávání Angličanů ve jménu Floyda je velmi pokrytecké, až skutečně zrůdné

„Je zde řada občanů, kteří si myslí, že to je velké pokrytectví. Přeci ani v Maďarsku, ani v Českém království neexistovali, až na počátky dějin těchto zemí, otrokáři. Ale otrokáři a otrokářství bylo jako výnosný obchod produktem evropského kolonialismu, byla to součást obrovského rozvoje a bohatnutí Nizozemské východoindické společnosti do jihovýchodní Asie,“ řekl Zbořil v rozhovoru pro První zprávy.cz.