Cibulková opět provokuje: Po luxusu v Praze navštívila Paříž a nyní odletěla za přepychem s kamarády

Cibulková opět provokuje: Po luxusu v Praze navštívila Paříž a nyní odletěla za přepychem s kamarády

Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková ví, jak si užívat. A i když už se sportu profesionálně nevěnuje, peněz má zřejmě dost. Svědčí o tom i fakt, že je... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Dvaatřicetiletá maminka malého synka si užívá ve velkém stylu. Skromnost a šetřivost jí tak zřejmě nic neříká, protože během pár týdnů prostřídala hned několik destinací. Jako první zavítala do Prahy, kde se svou rodinou navštívila svůj oblíbený hotel na břehu Vltavy. V hotelu jí jako překvapení připravili krásný dort pro synka Jakuba, který právě tehdy slavil první narozeniny.To ale nebylo vše. Po Praze se rozhodla navštívit další evropské město, tentokrát nádhernou Paříž. Do města lásky a módy Cibulková vyrazila s kamarádkou a svým dvorním stylistou. A opět se to neobešlo bez luxusu.Ani tím to ale neskončilo. Dovolené a výlety totiž pokračují dál. Včera se totiž Dominika na sociální síti pochlubila snímkem, na kterém je se svými kamarádkami u soukromého letounu. Fanouškům se pak svěřila, že letí na krásný italský ostrov Capri. A i když by se na první pohled mohlo zdát, že jde o čistě „babskou jízdu“, není to tak. Na dovolenou s Dominikou odjel také její manžel Michal. Společně si tak užívají v ráji. Jejich synek nejspíše zůstal doma.Za zmínku stojí i to, že bývalá tenistka si navíc nemusí dělat hlavu z toho, jak to bude s karanténou po návratu z této země. Na začátku roku totiž byla přednostně naočkována, což vyvolalo obří vlnu kritiky.Cibulková tak opět dokázala, že miluje život se vším luxusem, který nabízí, a který si může dovolit.Dominika CibulkováBývalá tenistka Dominika Cibulková se před nedávnem stala maminkou. Svého prvního synka Jakuba porodila v minulém roce 14. června. Začátkem listopadu 2019, právě v den křtu své knihy, tato jednatřicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální kariéru.V polovině ledna 2021 se její jméno začalo spojovat se skandálem, kdy vyšlo najevo, že se dotyčná nechala přednostně i se svým manželem naočkovat proti covidu-19.

