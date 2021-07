https://cz.sputniknews.com/20210704/cinsky-vladni-denik-o-dni-nezavislosti-usa-v-teto-zemi-prevladl-socialni-darwinismus-15055289.html

Čínský vládní deník o Dni nezávislosti USA: V této zemi převládl sociální darwinismus

Čínský vládní deník o Dni nezávislosti USA: V této zemi převládl sociální darwinismus

Téměř dvě a půl století po vyhlášení nezávislosti se USA nikdy necítily tak nejisté, píše čínský vládní deník Global Times. Novináři připomínají neúspěchy boje... 04.07.2021

S ne příliš lichotivým editorialem vyšel v den oslav Dne nezávislosti čínský vládní deník. Novináři upozorňují, že zatímco epidemie covidu-19 stále není pod kontrolou, Bílý dům plánuje v tento den uspořádat velkolepé oslavy pro tisíce zdravotnických a sociálních pracovníků a rodiny vojáků. Denně se však stále objevuje kolem 12 tisíc nově nakažených a jen méně než polovina obyvatel je naočkována. Global Times navíc Bidenově administrativě vyčítá, že se slaví nehledě na to, že je více než stovka lidí i nadále pohřbena pod sutinami domu v Miami.Sociální nerovnostGlobal Times popisuje obrovskou sociální nerovnost v zemi, kterou politici odmítají řešit. Spojené státy přirovnal k vlaku, ve kterém patří ta nejhorší místa spodní sociální třídě bez naděje na zlepšení své situace.Podle něj nyní Spojené státy čelí velkému množství problémů, které otřásají vírou v efektivitu amerického demokratického systému. Za 245 let své existence se Spojené státy údajně nenacházely v období, při kterém by se necítily tolik nejisté.Rostoucí problémyDeník poukazuje na obrovskou rasovou problematiku, kterou do popředí vynesly protesty Black Lives Matter, které loni vypukly po zabití Afroameričana George Floyda bělošskými policisty v Minneapolisu.Pandemie dále ukázala, že americký zdravotnický systém není schopen čelit vážným krizím a nyní se může spoléhat pouze na očkování. Tato politika je ale údajně riskantní, neboť vědci nevěří, že pouhé očkování může ukončit pandemii.Ačkoli jsou Spojené státy nadále schopné apelovat na země na mezinárodní scéně, činí tak čím dál více pomocí síly a výhrůžek. S růstem rozvojových zemí, zejména Číny, se ale o své světové postavení čím dál více obávají. Hospodářská obnova je totiž více než nejistá.V závěru čínští novináři tvrdí, že Bidenově administrativě jde především pouze o upoutání pozornosti svých voličů před blížícími se průběžnými volbami, které se budou konat v příštím roce.

