Firma Moet Hennessy souhlasila s dodávkami vína do Ruska v souladu s požadavky nového zákona

Ruský prezident Vladimir Putin dne 2. července podepsal zákon, který povoluje používat definici „šampaňské“ pouze ve vztahu k produkci ruských firem... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Dnes ale agentura Bloomberg přišla se zprávou, že se firma Moet Hennessy rozhodla zahájit proces opětovné certifikace a změnit označení svých nápojů dodávaných do Ruska na „šumivé víno“ namísto „šampaňského“, aby to odpovídalo požadavkům nového zákona podepsaného ruským prezidentem.Firma Moet Hennessy vysvětlila, že změny v legislativě vedly jen k dočasnému ukončení dodávek, ty se však obnoví co nejdříve po doladění procesů na úpravu etiket.Zakladatel a prezident skupiny Simple Maxim Kaširin poznamenal, že k získání nové certifikace budou zapotřebí další laboratorní studie. Kromě toho by měly být zavedeny nové čárové kódy, kódy pro systém EGAIS, a také by měly být vytvořeny nové lepicí štítky na lahvích.Podle Centra pro výzkum federálního a regionálního trhu s alkoholem tvoří šampaňské z Francie 13 % dovozu šampaňských vín. Firma Moet Hennessy pak představuje necelá 2 %.Strategie národní bezpečnosti RuskaPrezident Vladimir Putin dne 2. července schválil nový dekret, který definuje národní zájmy a strategické priority. K cílům a úkolům zaměřeným na posilování národní bezpečnosti a zajištění udržitelného rozvoje země v dlouhodobé perspektivě patří:- ochrana ruského národa, rozvoj lidského potenciálu, zlepšení kvality života a materiálních podmínek občanů;- ochrana ústavního pořádku, svrchovanosti, nezávislosti, státní a územní celistvosti, posilování obrany;udržování občanského míru a harmonie, posilování právního státu;- rozvoj bezpečného informačního prostoru, ochrana ruské společnosti před destruktivním informačním a psychologickým působením;- udržitelný rozvoj ekonomiky na novém technologickém základě;- ochrana životního prostředí, ochrana přírodních zdrojů a jejich racionální využívání, přizpůsobení se změně klimatu;- posilování tradičních ruských duchovních a morálních hodnot, zachování kulturního a historického dědictví;- udržování strategické stability, posilování míru a bezpečnosti, právních základů mezinárodních vztahů.

