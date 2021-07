https://cz.sputniknews.com/20210704/liberalni-fasismus-nenaockovani-maji-kvicet-jako-svine-na-jatkach-hlasi-slovensky-novinar-15047552.html

Liberální fašismus? Nenaočkovaní mají kvičet jako svině na jatkách, hlásí slovenský novinář

Debata o očkování proti koronaviru se na Slovensku pořádně vyhrocuje. Novinář deníku SME Petr Schutz v jednom ze svých posledních článcích označil odmítače... 04.07.2021

Petr Schutz je známý svými kategorickými postoji vůči lidem, kteří se odmítají nechat očkovat proti covidu-19, ale tentokrát k tomu zvolil opravdu ostrá slova. Podle něj by „nenaočkovaní měli kvičet jako svině na jatkách“. Cílem státní politiky má být zvyšování diskomfortu odmítačů. Na ně údajně nestačí pouze cukr v podobě loterie, kterou nedávno schválil parlament, ale je nutný i bič.Tento text popudil slovenskou opozici. Předseda strany Směr-SD Robert Fico, podle jehož názoru má očkování zůstat dobrovolné, tuto rétoriku označil za fašistickou.Za podobnou rétoriku již dříve podal na Schutze trestní oznámení poslanec od Směru Ľuboš Blaha.Podobně se vyjádřil i předseda neparlamentní strany SNS Andrej Danko. Podle něj „tento pan novinář Schutz má někdy asi pocit božstva“.Připomeňme, že novinář deníku, který ze třetiny vlastní fond napojený na amerického finančníka George Sorose, se již jednou vyslovil za diskriminaci nenaočkovaných. „Ta má být „až tak brutální, aby se bolestí svíjeli“.Připomeňme, že poslední kroky slovenské vlády fakticky zvýhodňují naočkované občany. Po návratu z ciziny například nemusí do dvoutýdenní karantény, zatímco nenaočkovaní si ji mohou zkrátit zaplacením PCR testu.Kromě toho parlament v pátek schválil loterii pro naočkované a finanční odměnu pro ty, kdo přimějí další osobu k očkování. Loterie má probíhat každou neděli a v menším formátu i během týdne. Ministerstvo financí na ni vyčlenilo dva miliony eur týdně (51 milionů korun).Dříve se rovněž uvažovalo o tom, aby naočkovaní proti covidu-19 mohli plnohodnotně využívat „rizikové služby“, které by jinak byly omezené. Jedná se především o služby, u kterých je vysoké riziko šíření nákazy, a sice restaurace, bazény, fitness centra, hotely, muzea, galerie a hromadné akce.

slovensko

