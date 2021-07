https://cz.sputniknews.com/20210704/lucie-bila-doslova-zari-po-boku-sveho-partnera-jste-nejkrasnejsi-par-vzkazuji-jim-lide-15049124.html

Lucie Bílá doslova září po boku svého partnera. Jste nejkrásnější pár, vzkazují jim lidé

Lucie Bílá doslova září po boku svého partnera. Jste nejkrásnější pár, vzkazují jim lidé

Oblíbená česká zpěvačka již nějaký ten rok září po boku svého mladšího partnera Radka Filipiho. Ten nyní slaví narozeniny, a tak se Lucie Bílá rozhodla, že mu... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-04T13:55+0200

2021-07-04T13:55+0200

2021-07-04T13:55+0200

celebrity

přítel

fotografie

přání

lucie bílá

zpěvačka

narozeniny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1108/77/11087707_0:140:1200:815_1920x0_80_0_0_7c8ceffb4e4ef7bd667155e1228217ee.jpg

Pěvkyně tak na svém instagramovém profilu zveřejnila společnou fotografii, ke které napsala velmi dojemná slova.Na fotografii je pár zachycen v objetí a s úsměvem od ucha k uchu – tedy tak, jak Lucka a Radka mnozí znají. A krásu fotografie dokázali ocenit i ostatní.Někteří dodávali, že jim to spolu opravdu moc sluší. „Jste boží! Láska dělá divy, opravdu záříte,“ zaznělo.Obdivovatelé navíc psali, že i Lucie je opravdu krásná: „Hrozně vám to, Lucko, sluší. A ten váš muž je kus chlapa. Moc vám to sluší.“ Kromě lichotek se objevovalo ale také spousta narozeninových přání. Radkovi přáli jak fanoušci, tak Lucčini kolegové z branže.„Krásné narozeniny!“ popřál oslavenci známý moderátor Honza Musil.A nebylo jediné: „Všechno nejlepší k narozeninám. Ať dál spolu záříte jako dvě sluníčka, moc vám to spolu sluší. Takže hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky.“Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka.Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli. Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.

PepaZdepa Kdo to je?: Starší romský pár. A co má být? Jsou z Teplic? 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

přítel, fotografie, přání, lucie bílá, zpěvačka, narozeniny