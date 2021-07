„Mach šťastný to chlap.“ Bagárová promluvila o přípravách na SuperStar, ale lidi zaujala její krása

https://cz.sputniknews.com/20210704/mach-stastny-to-chlap-bagarova-promluvila-o-pripravach-na-superstar-ale-lidi-zaujala-jeji-krasa-15042313.html

Zpěvačka Monika Bagárová opět usedne v porotě další řady hudební soutěže Česko Slovenská SuperStar. U této příležitosti se se svými příznivci podělila o... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Přípravy na další řadu SuperStar jsou v plném proudu, což potvrdila i Monika. Celé dění navíc okomentovala svým velmi oblíbeným slovem…Maminka malé dcerky Ruminky tak opět ukázala, že se má čím pochlubit světu. Monika je totiž jednou z nejkrásnějších a nejpůvabnějších zpěvaček českého showbyznysu. V komentářích si tak zpěvačka o sobě mohla přečíst, že je „kočka“ a „k sežrání“.Někteří ji také nazývali „českou královnou krásy“.„Krásná jsi,“ pokračovali fanoušci.Mnohé ženy se pak ptaly, jak může být někdo tak krásný… A je pravdou, že nad Moničiným půvabem zůstává rozum stát.Někteří navíc podotýkali, že více než o ročník půjde v této soutěži o něco jiného: „Ne ročník, ale ty budeš TLAK!“Našli se však i lidé, kteří tuto pěveckou soutěž zřejmě nemají moc v lásce. „Pamatuji si první čtyři výherce, pak už nikoho. Takže to může být tlak, jaký chce, ale stejně se na ty lidi zapomene,“ reagovali uživatelé.SuperStar 2021Nedávno portál superstar.markiza.sk zveřejnil, na koho se můžeme těšit v křeslech porotců, kteří budou hledat nové hvězdy. A stalo se něco, co tu ještě během celé historie show nebylo. V každém z dosavadních ročníků se jména porotců obměňovala. Jedinou stálicí byl uznávaný, ale zároveň i obávaný zpěvák Pavol Habera, který Superstar kraloval už od doby, kdy se na Slovensku začala show vysílat poprvé.Mnozí proto nedočkavě čekali na to, jací umělci po jeho boku usednou tentokrát. Jenže se stalo něco, co zřejmě překvapí nejednoho fanouška televizního pořadu. Po loňské sérii se tvůrci rozhodli, že do křesel posadí tutéž sestavu, kterou jsme viděli už loni.Kromě Pavola Habery tedy opět uvidíme moderátora Leoše Mareše, zpěvačku Moniku Bagárovou, herečku Patricii Pagáčovou i slovenskou hudební hvězdu Mariána Čekovského. Nikdo ze jmenovaných netajil své nadšení, že se na show bude opět podílet stejný tým. A ani Pavol Habera, který své místo neohroženě zastává již neuvěřitelných 16 let.Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar.Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.

