Majitelé Ever Given ses dohodli se správou Suezského kanálu. Loď, jež zablokovala Suez, brzy odpluje

Poté, co se danou loď podařilo po šesti dnech vyprostit, SCA ji držela ve Velkém Hořkém jezeru mezi severní a jižní částí průplavu. Nyní by však loď měla brzy odplout.Následně Správa Suezského průplavu oznámila, že dohoda o vyrovnání bude podepsána ve středu během slavnostního ceremoniálu. Jeho účastníci budou přihlížet odplutí lodi.O tom, že bylo dosaženo jisté dohody mezi majiteli Ever Given a Správou Suezského kanálu informovala také pojišťovací společnost majitelů lodí UK Club.Odročení jednání o odškodněníZa zmínku stojí také to, že dnes egyptský soud odročil jednání ve sporu o odškodnění, a to na 11. července. Chtěl tím umožnit správě kanálu a majiteli lodi finalizovat dohodu. Informovaly o tom soudní zdroje a právní zástupce. Shoei Kisen a její pojistitelé minulý měsíc oznámili, že dosáhli rámcové dohody se Správou Suezského průplavu.Správa Suezského průplavu žádala odškodné ve výši 916 milionů amerických dolarů (cca 19,5 miliardy Kč) na pokrytí záchranných prací, poškození pověsti a ušlých příjmů. Svůj požadavek ale nakonec snížila na 550 milionů dolarů. Pokud jde o japonského majitele a jeho pojistitele, ti výši odškodného a zadržení lodi zpochybnili. Ani SCA ani společnost Stann Marine neuvedly podrobnosti o vyrovnání.Incident s lodí Ever GivenKontejnerová loď Ever Given, která je 400 metrů dlouhá, 59 metrů široká a má nosnost asi 224 tisíc tun, patří japonské společnosti Shoei Kisen a provozuje ji tchajwanská společnost Evergreen Marine Corporation, najela 23. března na mělčinu na 151. kilometru Suezského průplavu během cesty z Číny do Rotterdamu. Příčinou bylo zhoršení viditelnosti v důsledku písečné bouře a orkánu, kvůli nimž posádka ztratila kontrolu nad řízením.Nehoda lodi na několik dní naprosto zablokovala námořní dopravu. Nakonec se ji ale po několika pokusech povedlo dostat z mělčiny. Zmiňme, že při akci bylo použito 15 remorkérů.V důsledku toho byl uzavřen provoz na jedné z nejrušnějších námořních obchodních cest na světě. Podle odhadů Bloombergu Suezský kanál utrácel 9,6 miliard dolarů denně.Suezský průplavSuezský průplav, který spojuje Středozemní a Rudé moře, je dlouhý 163 kilometrů. Je jednou nejdůležitějších obchodních tras světa, která zkracuje cestu z Asie a Blízkého východu do Evropy a Ameriky. Podle odhadů amerického Úřadu pro energetické informace připadá na Suezský průplav 10 % námořní přepravy ropy a 8 % přepravy zkapalněného zemního plynu.Kanál je obzvláště důležitý pro globální dodávky ropy. Deset procent globální ropy prochází kanálem a související plynovodní sítí a jde o důležitou trasu pro ruskou ropu, aby se dostala do Asie.V loňském roce proplulo kanálem asi 19 000 lodí, což je v průměru 51,5 lodí denně, s čistou tonáží 1,17 miliardy tun.

