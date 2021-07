https://cz.sputniknews.com/20210704/na-dalnici-d1-doslo-tesne-pred-uzavirkou-k-hromadne-dopravni-nehode-15050858.html

Na dálnici D1 došlo těsně před uzavírkou k hromadné smrtelné nehodě

Na dálnici D1 došlo těsně před uzavírkou k hromadné smrtelné nehodě

V neděli došlo na 35. kilometru dálnice D1, těsně před místem jejího uzavření, k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se zde srazily dva... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková potvrdila Novinkám, že nehoda si vyžádala jedno úmrtí. Bez vážnějších zranění pak sanitky odvezly ke kontrole do nemocnic dvě děti a dva dospělé.Na fotografiích z místa nehody je vidět osobní auto zaklíněné mezi autobusem a nákladním vozidlem, které do něj zezadu narazilo. Do těchto vozidel se pak ještě naboural další náklaďák. Právě v něm byl zřejmě vážně zraněn člověk, kterého vyprošťují hasiči. Dva lehce zraněné dospělé a dvě děti odvážejí sanitky do nemocnice. Na místě zasahují všechny složky integrovaného systému, na místo nehody letí i vrtulník.Dálnice D1 je od sobotního večera zcela uzavřena mezi 21. a 34. kilometrem. Uzavření potrvá až do pondělního večera. Důvodem je demolice mostu přes dálnici u obce Kaliště, jak uvedl v tiskové zprávě mluvčí ŘSD Jan Studecký.

