Obří žralok svým chováním šokoval návštěvníky pláže v New Jersey. Spekuluje se, že rodil. Video

Návštěvníci pláže Strathmere Bay v americkém státě New Jersey spatřili žraloka nedaleko pobřeží v zálivu. Byli však překvapeni jeho neobvyklým, a dokonce... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Námořní policie New Jersey na incident reagovala a zpočátku si myslela, že žralok může být nemocný. Kontaktovala proto státní Oddělení ryb a volně žijících živočichů a prosila jej o radu.Mluvčí této agentury uvedl, že když tito žraloci porodí, často se ubírají do zálivu, kde je podle policejního seržanta New Jersey Philipa Curryho méně dravců. Během tohoto procesu jsou žraloci obvykle mimo.Pozorovatelé, včetně dětí a dospělých, se na místě divili a spekulovali i o velikosti žraloka.„Mohl by být větší než 3,5 metru,“ pomyslel si jeden muž, zatímco jiný odhadoval, že jen samotný ocas zvířete by mohl být dlouhý nejméně 1,8 metru.Zatímco někteří chybně uváděli, že žralok zřejmě nemá ploutev, úředníci na místě nehody poznamenali, že ploutve dravce jsou neporušené, řekl Curry.Žralok brzy odplul a nikdo z mořských živočichů, ani lidí, nebyl zraněn.Bob Schoelkopf, zakládající ředitel střediska Marine Mammal Stranding Center v Brigantine, uvedl, že jeho organizace se žraloky nezabývá, ale poznamenal, že je neobvyklé najít toto zvíře na tomto místě, zejména v této velikosti.Tito žraloci pro člověka nepředstavují velké nebezpečí, pokud se vyhýbají tomuto rozdováděnému ocasu.„Mají zuby, ale není známo, že by byli agresivní,“ dodal.

