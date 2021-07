Odborníci prozradili, jaká ranní káva nám nejvíce prospívá

https://cz.sputniknews.com/20210704/odbornici-prozradili-jaka-ranni-kava-nam-nejvice-prospiva-15040937.html

Mnozí lidé si nemohou představit začátek dne bez šálku vonné kávy, ale jen málokdo ví, jaký nápoj je opravdu zdravý. Dnes jsou známy různé způsoby vaření kávy... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Jde o obyčejnou černou kávu bez jakýchkoli přídavků.Podle studie, kterou zveřejnila Americká kardiologická asociace, je taková káva spojena s dlouhodobým snížením nebezpečí srdečního selhání. Po rozboru jídelníčků 21 000 Američanů v průběhu 72 let dospěli vědci k závěru, že u lidí, kteří pili denně dva nebo více šálků černé kávy, se snižovalo nebezpečí této choroby přibližně o 30 procent.Vědci však zdůraznili, že tyto přednosti nemá káva bez kofeinu. Byl dokázán opak: káva bez kofeinu může zvyšovat riziko srdečního selhání.S těmito závěry vědců souhlasí také dietologové. Podle slov doktorky lékařských věd Sharon Katzmanové je černá káva s kofeinem jediným prospěšným způsobem, jak zvýšit energii a pozvednout náladu, píše portál Eat This, Not That!. Lékařka rovněž uvedla, že vždy odrazuje své pacienty od sladkých přídavků, protože chuť cukru aktivuje v mozku chemické látky, které pobízejí ke konzumaci ještě většího množství glukózy.Odbornice na zdravou výživu Marie Rozanovová již dříve hovořila o tom, jaká káva je považována za nejméně škodlivou. Podle jejích slov musí být nápoj maximálně jednoduchý, bez přídavků a s malým obsahem kofeinu.

