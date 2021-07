https://cz.sputniknews.com/20210704/skupina-ruskych-a-ceskych-obcanu-celi-podezreni-ze-spionaze-na-cviceni-nato-v-albanii-15052127.html

Skupina ruských a českých občanů čelí podezření ze špionáže na cvičení NATO v Albánii

Skupina ruských a českých občanů čelí podezření ze špionáže na cvičení NATO v Albánii

Albánie zahájila vyšetřování pěti českých a dvou ruských občanů v souvislosti s podezřením ze špionáže během vojenského cvičení Severoatlantické aliance. Jak... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-04T16:03+0200

2021-07-04T16:03+0200

2021-07-04T16:03+0200

česko

cvičení

albánie

špionáž

vyšetřování

rusko

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/15051117_0:76:1201:751_1920x0_80_0_0_427661f5e601ad4dc4b6c15bd3759b96.jpg

Tento týden albánská média informovala o tom, že tamní prokurátor zahájil vyšetřování vůči pěti občanům České republiky a dvěma občanům Ruské federace. Důvodem je údajná špionážní aktivita dotyčné skupiny lidí během konání vojenského cvičení NATO Defender 21.Uvádí se, že skupina českých občanů přijela do Albánie 1. května letošního roku a strávila tam asi deset dní, právě v té době, kdy na území republiky probíhalo vojenské cvičení. Podle dostupných informací si jeden z podezřelých Čechů pronajal auto a během následujících dnů spolu se svými kamarády navštívil řadu albánských měst. Podle dat z GPS se skupina Čechů na sedm minut zastavila na silnici z města Berat do Ura Vajgurove, a to vedle místa, kde se nacházela vojenská základna. Následně Češi pokračovali ve své cestě směrem do Kuçova, kde končila hranice vojenské základny, poté se auto otočilo a skupina Čechů postupně navštívila řadu dalších albánských měst. Podezření dvou ruských občanůObdobná podezření padla i na dva ruské občany, kteří podle informací albánské strany také přijeli do země v době konání vojenského cvičení NATO. Jeden z nich měl za cíl navštívit město Drač, kde se mimo jiné konalo cvičení, před tím se zmíněný ruský občan údajně ubytoval v luxusním hotelu pod falešnou identitou. Další podezřelý během svého pobytu v Albánii navštívil místa ležící blízko areálu vojenského cvičení, následně byl vyhoštěn albánskými úřady.Cvičení Defender Europe 21Manévry Defender Europe 21 jako první v regionu západního Balkánu odstartovaly 4. května v albánském přístavu Drač za přítomnosti nejvyššího vedení země a několika amerických generálů.Podle původního plánu cvičení se jich v květnu až červnu mělo zúčastnit kolem 28 tisíc vojáků z několika států. Během těchto manévrů měly být nacvičovány obranné a útočné akce ve východní Evropě a Pobaltí. Na rozdíl od předchozích let byla v roce 2021 věnována zvláštní pozornost nikoli východní, ale jihovýchodní Evropě. Manévry se měly konat v Černé Hoře, Kosovu a Albánii za účasti místních vojáků. Cvičení protivzdušné obrany se konala v Bulharsku a Rumunsku, Maďarsko mělo sloužit jako týl.

albánie

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cvičení, albánie, špionáž, vyšetřování, rusko, nato