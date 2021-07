Slovinský premiér varuje: EU se může rozpadnout jako Jugoslávie

https://cz.sputniknews.com/20210704/slovinsky-premier-varuje-eu-se-muze-rozpadnout-jako-jugoslavie-15050483.html

Pokud nám budete vnucovat smyšlené evropské hodnoty, tak Evropskou unii čeká kolaps. Prohlásil to premiér Slovinska Janez Janša, jehož země na půl roku... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Označit představitele Evropské komise za prase bylo málo. Slovinská verze Donalda Trumpa se ohradila proti prosazování liberálních hodnot vedením EU. Jedná se o reakci na kritiku maďarského zákona, který zakazuje vyučování LGBT tématiky na školách. Pokud budou západní země podle Janše vnucovat „smyšlené evropské hodnoty“ zemím střední a východní Evropy, může dojít ke kolapsu EU.Dvaašedesátiletý politik byl jedním z mála, kdo podpořil maďarského premiéra Viktora Orbána v konfliktu s dánským premiérem Markem Ruttem. Svou politickou kariéru začínal ještě v Jugoslávii, kde byl vězněn, když prosazoval nezávislost Slovinska.Během přebírání předsednictví se Janša s novináři podělil o zkušenosti z rozpadu jugoslávské federace, když odpovídal na otázku o největších hrozbách pro EU. Podle něj je vnucování cizího vnímání světa západními členskými zeměmi „nejrychlejší cestou ke kolapsu“.Mezitím v Evropské unii podle deníku The Guardian panují obavy ohledně demokratických norem v samotném Slovinsku. Janšu obviňují z toho, že vytvořil atmosféru strachu mezi novináři. Na mnohé osobně útočí na svém Twitteru. Za to si dokonce vysloužil přezdívku „maršál Tweeto“ s odkazem na bývalého jugoslávského vůdce Josepa Tita. Vláda dokonce k nelibosti Evropské komise blokuje evropské fondy pro veřejnoprávní Slovinskou tiskovou agenturu, která podle Janše „šíří lži“.Ačkoli Lisabonská smlouva odkazuje na hodnoty lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti a vlády práva, podle Janše ti, kteří ho spolu s Orbánem kritizují, se snaží vnutit vlastní interpretaci.

Kosmo Olin 🦀

Nejen EU ale i celý západ se už ocitá ve společenském rozkladu, protože ovčané pořád mají s tím hnusným režimem každodenní problémy. Ať to jsou nějaké státní úřednické buzerace, nebo všemožné zlodějské vykrádání zlodějských parazitních systémů, jako pojišťovny, poplatky na ČT, nebo kapitalistické manipulace cen, kvality a zmenšování velikosti kelímků. Také ta prolhaná propaganda a vtíravá kapitalistická reklama už leze lidem na mozek. Bezproblémové žití není v demokratické třídní totalitě vůbec možné. Jedině USraelský vládní parchanti a režimový profitéři za každou cenu ten režim ještě drží, ale i dobře sami vidí, jak jim to jde do hajzlu. Je jenom otázka jak to celé kapitalistické svinstvo skončí? 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎👎🤮🚾

