Srbsko a Maďarsko propojily potrubí pro pokračování plynovodu Turecký proud

Srbsko a Maďarsko propojily potrubí pro pokračování plynovodu Turecký proud

Balkánský proud, srbský úsek pro prodloužení plynovodu Turecký proud (Turkish Stream), byl v neděli propojen na hranici Srbska s maďarskou přepravní soustavou... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve Bajatović Sputniku sdělil, že první dodávky ruského plynu do Maďarska a dále do Evropy přes Turecko, Bulharsko a Srbsko se očekávají od 1. října.Zástupce maďarské společnosti FGSZ Ferencz Szabolcs označil spojení dvou plynovodů na hranici za „zlaté spojení“ a poznamenal, že to znamená bezprostřední dokončení projektu a zahájení dodávek plynu.Uvádí se, že první dodávky tranzitního plynu přes Srbsko pro střední Evropu začnou 1. října.Turecký proudTurecký proud je jedním z největších společných rusko-tureckých energetických projektů v poslední době. Jedná se o plynovod, který se skládá ze dvou linek o kapacitě 15,75 miliardy metrů krychlových. První linka je určena pro dodávky ruského plynu tureckým spotřebitelům, druhá pro zásobování zemí jižní a jihovýchodní Evropy.Podle informačních materiálů je délka každé linky asi 930 kilometrů a na každou z nich bylo použito více než 75 tisíc trubek o průměru 81,3 centimetrů a hmotnosti asi 9 tun. Maximální hloubka jejich uložení je 2,2 tisíce metrů.První linka se připojuje k plynovému systému Turecka poblíž města Lüleburgaz a druhá pokračuje k turecké hranici s Bulharskem.Budování mořské části systému měla na starost společnost South Stream Transport B.V. Stavbu pobřežní části plynovodu v Turecku provedla společnost TurkAkim Gaz Tasima A.S.Ke slavnostnímu ceremoniálu, kdy ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan oficiálně uvedli do provozu plynovod Turecký proud, došlo ve středu 8. ledna 2020. Stalo se tak v Istanbulu za účasti prezidenta Srbska Aleksandara Vučiće a bulharského premiéra Bojka Borisova.Balkánský proud je páteřní plynovod, který vede z Tureckého proudu do Bulharska a do Srbska, s vyhlídkou na prodloužení do Rakouska přes Maďarsko. Spuštění plynovodu v Srbsku se uskutečnilo 1. ledna 2021 za přítomnosti srbského prezidenta Alexandra Vučiće. Ruský Gazprom ve stejný den zahájil dodávky plynu do Srbska novou cestou. V první fázi bude plynovod zajišťovat přepravu přibližně 4 miliard kubických metrů plynu ročně, což plně pokryje potřeby srbského zemního plynu.Rusko je nyní ve skutečnosti jediným dodavatelem zemního plynu do Srbska, které v posledních letech získalo přes 2 miliardy kubických metrů ruského plynu potrubím přes Ukrajinu a Maďarsko.

josefnovak_36 tak to dopadá, když se normální politici normálně domlouvají. prospěch mají všichni. A tak to má ve svobodném světě být. Jenže, EU není svobodná část světa. 4

Lajko Všetka česť maďarom a srbom. Veľavravné a výborne spojenectvo rozumných ľudí. 2

