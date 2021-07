Statisíce Evropanů by se rády uchýlily ke koupi falešných covid pasů, zjistila policie

https://cz.sputniknews.com/20210704/statisice-evropanu-by-se-rady-uchylily-ke-koupi-falesnych-covid-pasu-zjistila-policie-15050154.html

Italská policie totiž v sobotu oznámila, že odhalila řadu podvodných schémat, jejichž prostřednictvím se na internetu prodávaly falešné digitální certifikáty EU COVID. Vyšetřování koordinované státním zastupitelstvím pro boj proti kyberkriminalitě v Miláně také ukázalo, že tisíce lidí byly připraveny zaplatit za falešná osvědčení.Ve čtvrtek v Evropské unii totiž vstoupilo v platnost nařízení o digitálním certifikátu EU COVID, které má usnadnit občanům cestování v rámci EU. Certifikát obsahuje kód „QR“, který má potvrdit, že cestující byl očkován nebo se nedávno zotavil nebo byl měl negativní PCR test. Italská policie uvedla, že nejprve získala kontrolu nad deseti kanály na zašifrované komunikační síti Telegram, které byly propojené s anonymními účty na tržištích v Dark Webu. To jí umožnilo kontaktovat prodejce, kteří požadovali platbu v kryptoměnách. Ceny se pohybovaly od 110 do 130 eur za balíček, obsahující falešný pas a údajnou injekční lahvičku vakcíny. Podvodné schéma se policii podařilo odhalit pomocí dvou nástrojů umělé inteligence, které umožnily sledovat web v reálném čase a poté komunikovat jako potenciální zákazníci.Policii se tak podařilo získat několik padělaných certifikátů, které obsahovaly nepravdivé identifikační údaje, speciálně vygenerovaný QR kód a číslo šarže první a druhé dávky vakcíny.Berruti řekl, že policie identifikovala řadu podezřelých, ale další podrobnosti odmítl zveřejnit.„Chceme objasnit, že každý, u koho budou tyto falešné certifikáty nalezeny, včetně kupujících, riskuje stíhání za trestné činy podvodu a používání falešných dokumentů. Hrozí za to až šestileté vězení,“ řekl policista. Očkování v RuskuV Rusku se v posledním měsíci rozšířila indická mutace koronaviru delta, v důsledku čehož se epidemiologická situace v zemi zhoršila. Rusko zaznamenalo za včerejšek 25 142 nových případů nákazy koronavirem, což je maximum od 2. ledna. Ačkoli ruská vakcína Sputnik V byla loni v srpnu uvolněna pro široké použití v populaci, míra očkování v celém Rusku je velmi nízká, a to 11,7 procenta. Mezi lidmi totiž panuje strach nikoli z konkrétní vakcíny, ale z očkování jako takového. Moskva však v reakci na zhoršující se situaci zavedla nová omezení, mezi nimiž je povinné očkování pro většinu zaměstnanců sektoru služeb. Neočkované osoby tedy nebudou moci pracovat na místech, která vyžadují kontakty s lidmi, a také nebudou moci navštěvovat restaurace. Ovšem ti, kteří nedůvěřují očkování, se rozhodli jít nelegální cestou, neboť hned se na fórech Dark Webů objevila spousta nabídek prodeje falešných potvrzení o očkování. Moskevská policie zahájila 24 trestních řízení proti podezřelým prodejcům falešných certifikátů. Ruský internetový regulátor Roskomnadzor oznámil, že již zrušil 150 webových stránek a účtů prodávajících falešné dokumenty.

