https://cz.sputniknews.com/20210704/ta-figura-strop-simona-krainova-vystavila-sve-dokonale-krivky-na-obdiv-15053315.html

„Ta figura! Strop!“ Simona Krainová vystavila své dokonalé křivky na obdiv

„Ta figura! Strop!“ Simona Krainová vystavila své dokonalé křivky na obdiv

Česká topmodelka Simona Krainová opět překvapila své obdivovatele tím, jak skvěle vypadá. Málo kdo by jí totiž na prahu padesátky hádal její skutečný věk... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-04T18:16+0200

2021-07-04T18:16+0200

2021-07-04T18:16+0200

figura

fotografie

postava

plavky

celebrity

simona krainová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1101/39/11013958_0:263:1200:938_1920x0_80_0_0_b5fc0037891c742a2873bfb4e1e856d7.jpg

Pokaždé, když jde Simona „s kůží na trh“, nemůže to dopadnout jinak, než úspěchem. A tak se stalo i tentokrát. Přímo od moře se totiž podělila o svůj letní outfit, který obsahuje titěrné dvoudílné fialové plavečky. A právě v nich krásně vynikla její dokonalá figura.Přesně to ocenili i její fanoušci, ale i kolegové. V komentářích se například ozvala herečka Eva Decastelo.A další ženy jí vzkazovaly, že by chtěly být jako ona. „To břicho závidím,“ zaznělo.„Neskutečná figura,“ stálo v dalším komentáři.A velkou chválu sklidil i výběr plavek: „Boží plavky.“„Nejhezčí plavky, co jsem na tobě viděla, aspoň pro mě,“ vyjádřila svůj názor další Simonina obdivovatelka.Někteří ale stále nechtěli uvěřit tomu, že Simona vypadá stále tak famózně.A přidávali se i další: „Žena, která dokázala zastavit čas.“Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

figura, fotografie, postava, plavky, simona krainová