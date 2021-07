https://cz.sputniknews.com/20210704/takovy-rizek-jste-jeste-nejedli-naucte-se-jak-dokonale-pripravit-toto-klasicke-jidlo-15049925.html

Takový řízek jste ještě nejedli! Naučte se, jak dokonale připravit toto klasické jídlo

Smažený kuřecí řízek je klasika, která neurazí. Možná i proto je servírován vcelku často na různých oslavách a akcích. Víte však, jak připravit opravdu chutný... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-04T14:42+0200

svět

drůbeží maso

tipy

vaření

trik

kuchyně

recept

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/801/00/8010089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ebd48443068dd6d2b1aa5c18b78002c.jpg

Recept na řízek zná snad každý, ať už jde o ženu či muže. I ti méně šikovní a zdatní v kuchyni by jej určitě dokázali připravit. My vám však přinášíme vylepšený recept, díky kterému si řízek zamilujete ještě víc. A celý trik spočívá v marinování masa.Suroviny:kuřecí prsabílý jogurtsůlpepřoreganočesnekolivový olejvejcestrouhankaolej, sádlo či přepuštěné máslo na smaženíPostup přípravy:1. Nejprve si připravte kuřecí maso. Prsa si naporcujte a přes fólii lehce naklepejte. Takto připravené maso vložte do mísy.2. K masu přidejte bílý jogurt, trochu olivového oleje, hrst oregana a prolisovaný stroužek česneku. Poté přidejte ještě sůl a pepř. Vše pořádně promíchejte.3. Namarinované maso zakryjte potravinovou fólií a dejte jej na noc uležet do lednice.4. Až je maso uležené, připravte si suroviny na obalení. Do jedné misky si dejte vejce a rozšlehejte je. Do další si nachystejte strouhanku. Maso nejprve obalte ve vajíčku, a poté ve strouhance.5. Mezitím si připravte pánev na smažení. Můžete použít olej, sádlo nebo přepuštěné máslo. Volte dle chuti. Když je pánev dobře rozehřátá, dejte řízky smažit. Smažte pěkně dozlatova.To, že je řízek hotový, poznáte tak, že z něj hezky teče šťáva a je neskutečně měkký a chutný.A s čím řízek servírovat? Pokud máte rádi odlehčenou variantu příloh, volte jakýkoli salát, například okurkový. Pokud jste spíše milovník klasiky, připravte si k řízku bramborový salát nebo vařené brambory. V případě, že máte chuť trošku experimentovat, zkuste si připravit například smažené brambory.

2021

