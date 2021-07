Trump prohlásil, že dokázal zastavit výstavbu Nord Stream 2

https://cz.sputniknews.com/20210704/trump-prohlasil-ze-dokazal-zastavit-vystavbu-nord-stream-2-15046721.html

Bývalý šéf Bílého domu tak okomentoval zprávy v médiích, že „má rád Rusko“.Výstavba Nord Stream 2 se blíží ke konci, na začátku června byla technicky ukončena pokládka první linky, druhá může být dostavěna během jednoho a půl nebo dvou měsíců.USA jsou proti projektu, poněvadž prosazují na trhu EU vlastní zkapalněný zemní plyn. Zastavení výstavby požaduje několik dalších států, především Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu.V Moskvě nejednou vyzývali k tomu, aby situace nebyla politizována, a zdůraznili, že plynovod je výhodný nejen pro Rusko, ale také pro Evropskou unii.V USA promluvili o „blížící se bouřce“ kvůli chybě ve vztazích s Ruskem Americký expert William Moloney napsal předtím pro The Hill, že americká vláda udělala chybu ve vztazích mezi Ruskem a USA, a že spolupráce Moskvy a Pekingu nyní ohrožuje „světovou nadvládu“ Washingtonu.V článku se uvádí, že se Bílý dům od konce studené války snažil mít uctivé vztahy s Moskvou a vyhýbal se zbytečným provokacím. Podle názoru Moloneye se tento přístup prudce změnil v roce 2016 a během celého prezidentství Donalda Trumpa bylo Rusko terčem „tvrdé a předpojaté“ zahraniční politiky USA.„Rusku přidělili úlohu ,hlavního nepřítele’ americké svobody, politici byli nuceni spolu soutěžit, čí výrok proti Moskvě bude ostřejší,“ zdůraznil autor článku.Kvůli nesprávné strategii americké vlády probíhá upevnění rusko-čínského svazku současně s oslabením „hlavní opory USA,“ tedy NATO, uvádí se v příspěvku. Cituje pozorovatele Waltera Russella Meada, který předtím napsal, že USA a jejich spojenci ustupují pozice svým odpůrcům, a že se poměr sil rychle mění v neprospěch Washingtonu.Podle mínění Moloneye přišla aliance NATO po skončení studené války o hlavní příčinu své existence a za 30 posledních let ztratila cíle, koordinovanost, a nakonec i připravenost na riziko války se supervelmocí.„Dnes procházíme tím, co v někdejších nebezpečných časech označil Winston Churchill za „blížící se bouřku,“ napsal na závěr autor.

