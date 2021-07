https://cz.sputniknews.com/20210704/tyhle-neskutecne-pitomosti-zastinuji-skutecny-rasismus-politiky-sokoval-vyzkum-profesorky-z-usa-15047103.html

„Tyhle neskutečné pitomosti zastiňují skutečný rasismus.“ Politiky šokoval výzkum profesorky z USA

„Tyhle neskutečné pitomosti zastiňují skutečný rasismus.“ Politiky šokoval výzkum profesorky z USA

Americká profesorka Mathilde Cohenová, přednášející právo na univerzitě v Connecticutu, nedávno provedla seminář na francouzské vysoké škole v Paříži, kde... 04.07.2021, Sputnik Česká republika

Výzkum americké akademičky totiž byl věnován studiu toho, jak bílé obyvatelstvo Francie využívá své stravovací návyky k posílení převahy nad etnickými menšinami. Mnozí francouzští intelektuálové vyčítají profesorce, že takovým výzkumem de facto označuje francouzskou kuchyni za rasistickou.„Kultura stravování ve Francii byla ústředním prostředkem formování rasové a etnické identity prostřednictvím otroctví, kolonialismu a imigrace,“ uvedla akademička.„Zákon přispívá k marginalizaci rasových a etnologických menšin tím, že uděluje bílé francouzské kultuře potravin status privilegované a zákonně chráněné stravy,“ tvrdí Cohenová. Česká reakceTo, že se ve vědecké diskusi objevila teorie označující jídlo za nástroj rasistického útlaku, překvapilo nemálo českých politiků. Například podle bývalého poslance za TOP 09 Miroslava Kalouska teorie podobného druhu jdou nad rámec akademického výzkumu a přispívají k prohloubení rasistických projevů ve společnosti. „Nikdy mi nebylo nic odpornějšího než rasismus. Právě proto mi vadí, že tyhle pitomosti a tihle fanatičtí aktivisté ve skutečnosti rasismu mnohem více pomáhají, než aby ho oslabovali,“ napsal Kalousek na Facebooku.Zjištění akademičky z USA pak úplně naštvaly i českého poslance Patrika Nachera z hnutí ANO.„Tyhle neskutečné pitomosti zastiňují skutečný rasismus, to těm mudrlantům nedochází? Jak velká hovadina ještě musí zaznít, aby někdo řekl, že naše civilizace blbne na kvadrát a už dost...“ podivuje se Nacher.Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba reagoval na tvrzení Cohenové s notnou dávkou ironie. „Jestli tahle parta šílenců bude za pár let soudit, kdo jsme a nejsme rasista, a tahle paráda dorazí i k nám, tak to snad budu mít kádrově dobrý, protože bílý pečivo už pár let nejím a francouzský bagety teda vůbec,“ napsal.Podle člena hnutí Trikolóra Martina Chmely se západní intelektuální debaty zjevně posouvají směrem ke zhoubné ideologizaci. „Před lety jsem poprvé slyšel termín nacikomunismus. Dlouho jsem si nedokázal představit kombinaci nacismu a komunismu. Teď to vidím na vlastní oči,“ uvedl Chmela.

