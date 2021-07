https://cz.sputniknews.com/20210704/v-sobotu-pribylo-124-pripadu-covidu-vice-se-vsak-testovalo-15047338.html

V sobotu přibylo 124 případů covidu. Skoro dvojnásobek, co před týdnem, více se však testovalo

2021-07-04T10:54+0200

2021-07-04T10:54+0200

2021-07-04T10:59+0200

česko

koronavirus

onemocnění

statistika

nemocnice

Laboratoře v sobotu potvrdily o téměř čtyřicet nových případů méně než v pátek. O víkendu je ale počet zachycených nákaz obvykle nižší. V mezitýdenním srovnání nově nakažených přibylo - vyšší sobotní nárůst evidovalo ministerstvo naposledy před měsícem, kdy 5. června testy potvrdily 152 nakažených.Na 100 000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dnů přibližně devět nakažených, incidence se proti pátku zvýšila o desetiny. Nepatrně stouplo také reprodukční číslo, dosahuje 1,3 a zůstává nejvyšší od začátku ledna. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.Nadále klesají počty hospitalizovaných osob. V sobotu jich bylo v nemocnicích s covidem 33, o den dříve 39. V těžkém stavu jsou tři z nich. Úmrtí neevidují statistiky ministerstva zdravotnictví za sobotu žádné, číslo se ale může zpětně měnit. Od loňského začátku epidemie se koronavirus potvrdil u 1 667 935 lidí, přes 98 procent z nich se vyléčilo a 30 310 s potvrzeným onemocněním covid-19 zemřelo. Na tento týden připadají zatím tři oběti.Laboratoře v sobotu otestovaly téměř 73 tisíc lidí, přesnějších PCR testů bylo zhruba o 500 více než antigenních. Za minulou sobotu eviduje ministerstvo zdravotnictví necelých 52 tisíc testů, více bylo antigenních testů, a to o 5 tisíc. U nejčastěji prováděných testů - preventivních - je nyní podíl pozitivních na 0,09 procenta. Kolem 0,7 procenta byla v sobotu pozitivita u diagnostických testů, které podstupují třeba lidé vykazující příznaky.V sobotu zdravotníci podali 36 455 dávek vakcíny proti covidu-19. Celkově tak již bylo od počátku očkování v prosinci aplikováno 8 500 634 dávek. Ukončené očkování má nyní asi třetina populace, ale mezi staršími 60 let je to více než 60 procent. Necelá polovina lidí má za sebou první dávku.Podle vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se koronavirus v současné době nejvíce šíří v Praze. Metropole má týdenní počet nových případů, přepočtený na sto tisíc obyvatel, vyšší než 28,39.Očkovaní se při návratu do Česka testovat nemusíNavzdory tomu, co zaznělo ve čtvrtek na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády, ne všichni Češi při návratu do republiky se musí prokazovat negativním testem. Ti, kteří mají alespoň dva týdny ukončenou druhou dávku očkování, se i po 9. červenci testu vyhnou. Novými změnami vláda reagovala na stagnující koronavirovou situaci v České republice, respektive lehký nárůst nově pozitivních případů, patrně v souvislosti s variantou delta. V očích státu tak nově bude očkovaný až ten, kdo bude mít dva týdny podanou druhou dávku očkování. Doposud měl člověk úlevy z opatření už tři týdny po první dávce.

