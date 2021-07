https://cz.sputniknews.com/20210705/az-do-peti-procent-jsme-nikoho-nezajimali-predseda-prisahy-slachta-si-stezoval-na-politicky-tlak--15061811.html

„Až do pěti procent jsme nikoho nezajímali.“ Předseda Přísahy Šlachta si stěžoval na politický tlak

„Až do pěti procent jsme nikoho nezajímali.“ Předseda Přísahy Šlachta si stěžoval na politický tlak

Předseda hnutí Přísaha, bývalý policista Robert Šlachta, ve svém pořadu Napřímo uvedl, že zájem o jeho stranu raketově roste poté, co předvolební průzkumy... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

„(…) po těch 5ti procentech o nás najednou začal být mnohem větší zájem. Začal být zájem negativní, nejenom ten pozitivní. (…) Když to byly dvě procenta, sedávali jsme (…) a nikoho jsme nezajímali. A vemte si, jakej předěl to udělalo ty 4-5 procent. Možná jediné, co o sobě neuslyším, je, že jsem pedofil. Doufám,“ postěžoval si ve svém pořadu Napřímo, kde komunikuje se svými příznivci, předseda hnutí Přísaha.„Každá debata pro média začíná s tím: s kým půjde po volbách. My neříkáme, s kým půjdeme po volbách,“ řekl předseda strany s tím, že po volbách teprve podle programu budou jednat o případných koalicích.„Do voleb jdeme sami,“ dodal.Podle jeho slov je „bizár“, kde je KDU-ČSL a jak má blízko k ODS. Voličům ODS přitom popřál, aby se v tom vyznali.Šlachta rovněž uvedl, že po publikaci programu jeho strany očekával, že ho „nejvíce rozervou“ v ekonomické oblasti. Poukázal v této souvislosti na to, že lidé nejvíce vnímají nestabilitu prostředí, hlavně daňovou, kdy mnoho lidí neví, jak vysoké budou daně.Volební výsledkyPodle předvolebního modelu pro červen 2021, který provedla společnost Median, by ve volbách zvítězilo ANO premiéra Andreje Babiše se ziskem 26 %, na druhém místě by se umístila koalice Pirátů a STAN. Přísaha Roberta Šlachty by získala 6 % hlasů. Do sněmovny by se dostali ještě komunisté a sociální demokraté.

