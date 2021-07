https://cz.sputniknews.com/20210705/experti-odhalili-zpusob-prolomeni-windows-pres-tiskarnu-15059249.html

Experti odhalili způsob prolomení Windows přes tiskárnu

Operační systém Microsoft se dá prolomit přes tiskárnu, informuje Neowin. Kritickou zranitelnost v aktuálních verzích Windows objevili 30. června experti z... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Exploit (speciální program) pod názvem PrintNightmare, který objevili, umožní proniknout na dálku do systému a získat nad ním kontrolu.Odborníci vylíčili zranitelnost a poznamenali, že souvisí s vestavěným servisem Windows Print. Problémová funkce se používá jenom během instalace driverů tiskárny, dálkový přístup však není omezen, což poskytuje podvodníkům způsoby prolomení. Microsoft již reagoval na tento problém, zaregistroval exploit na své stránce podpory. Inženýři společnosti prohlásili, že se dnes dá ubránit dvěma způsoby. V prvním případě je třeba odpojit servis dispečera fronty na tisk Windows, v tomto případě však bude tisknutí dokumentů přes společné zařízení, jak na dálku, tak lokálně, nepřístupné. V druhém případě se dají zavést omezení dálkového přístupu, pak zůstane možnost vytisknutí v lokální síti. Zástupci korporace neupřesnili, kdy má být problém vyřešen definitivně. Exploit PrintNightmare byl označen za stav kritické chyby. Vzdali se zvláštnosti, jež denervuje uživateleNová verze operačního systému Microsoft přišla o „modrou obrazovku smrti“. Informuje o tom The Verge. Modrá obrazovka smrti (neboli Blue Screen of Death) v novém Windows 11 byla nahrazena „černou obrazovkou smrti“. Jinak byl BSOD ponechán beze změn, v každém případě v testovací verzi operačního systému. Na obrazovce zůstal také smutný smajlík, který doplnil funkci v roce 2016. Modrá obrazovka smrti se objevila již na začátku devadesátých let minulého století ve Windows 3.0. Aktivizuje se v případě kritické chyby operačního systému, když se počítač nedá zapnout, a umožňuje diagnostikovat příčinu poruchy. Největší obnovení Windows v posledních letech bylo oznámeno letos v létě. Update operačního systému dostanou uživatelé již letos na podzim.

2021

