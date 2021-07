https://cz.sputniknews.com/20210705/gastroenterolozka-promluvila-o-priznacich-zaludecnich-vredu-15054474.html

Gastroenteroložka promluvila o příznacích žaludečních vředů

Pacienti si často stěžují na bolest břicha po jídle, což hovoří o neodkladné potřebě konzultovat s lékařem další možnost gastroskopie. V neděli 4. července o...

Dotyčná také zdůraznila, že bolestivé pocity, které napodobují pocit hladu, jsou klasickým obrazem defektu vředu, ale ne vždy to tak musí být.Osm příznaků nevyléčitelné choroby střevOdborníci v jednom z rozhovorů na začátku června uvedli, že horečka, únava a poruchy stolice jsou příznaky chronického onemocnění střev, ulcerózní kolitidy. Jaké jsou příčiny nemoci a varianty jejího průběhu pa vysvětlili pro portál focus.de.Chronické onemocnění je doprovázeno výskytem vředů na sliznici tlustého střeva, poté se může rozšířit do tenkého střeva. Nejčastěji se zastaví při přechodu do tenkého střeva, ale v některých případech se mohou zanítit všechny stěny.Toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje u lidí ve věku 25-35 let a je nevyléčitelné, říkají odborníci. Současné léky jsou schopné eliminovat zánětlivé příznaky, dokonce i remise je možná, když se onemocnění zastaví v aktivním stádiu.Při progresi onemocnění však mohou nastat dlouhodobé komplikace. Pacienti s ulcerózní kolitidou navíc nejsou imunní vůči recidivě a náhlému zhoršení při absenci příznaků.K příčinám patří genetika, ačkoli ulcerózní kolitida není dědičným onemocněním, infekce a oslabení imunitního systému, ale také psychologický faktor.Mezi běžné příznaky patří bolest v levé dolní části břicha, potíže se stolicí, horečka, únava, vyčerpání, anémie, někdy nevolnost a zácpa.Výskyt doprovodných kožních onemocnění, zánětů očí nebo bolesti kloubů není u lidí s ulcerózní kolitidou běžný. V některých případech pacienti snadno snášejí kolitidu, aniž by si tohoto onemocnění vůbec všimli.

