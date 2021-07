https://cz.sputniknews.com/20210705/insider-okomentoval-famy-o-psychickem-zdravi-prince-harryho-15049652.html

Insider okomentoval fámy o psychickém zdraví prince Harryho

Insider okomentoval fámy o psychickém zdraví prince Harryho

Životopisec vévody ze Sussexu Omid Scobie prohlásil, že zaměstnanci Kensingtonského paláce, rezidence britského prince Williama, záměrně šíří fámy o psychickém... 05.07.2021

Podle Scobieho názoru byla informační kampaň proti Harrymu zahájena po jeho interview z roku 2019, které se konalo po cestě vévody ze Sussexu po Jižní Africe, ve kterém řekl, že se vydali s bratrem „různými cestami“.Zároveň se podle jeho názoru nedá jednoznačně tvrdit, že právě vévoda z Cambridge je zdrojem zpráv o psychických problémech svého bratra, píše Gazeta.ru. Avšak, jak zdůraznil Harryho životopisec, za příčinu pokračujících hádek mezi členy královské rodiny je možné jednoznačně považovat Meghan Markleovou.28.června napsal královský insider Robert Lacey v článku pro noviny The Daily Mail, že princ William v soukromých rozhovorech hněvivě mluvil o choti prince Harryho. Podle jeho slov se věrní přátelé a několik členů rodiny již tři roky snaží bratry udobřit. Vévodkyně z Cambridge Kate Middletonová chtěla povzbudit bratry k usmíření po pohřbu jejich dědečka, prince Philipa, a nechala je o samotě. Avšak, jak tvrdí insider, synové princezny Diany se začali znovu hádat již po několika minutách.Lacey se domnívá, že v tomto konfliktu jsou zastoupeny dva názory, Williamova ochrana monarchie, tak jak si ji on představuje, a Harryho obrana své ženy.Ještě předtím, 24. června, napsaly noviny The Daily Star s odkazem na vlastní zdroj, že princ Harry a Meghan Markleová dostávali i nadále finanční pomoc od královské rodiny, a to dokonce i poté, co informovali o rozporech s Buckinghamským palácem.

