„Jedinou osobou, která po výnosu PiS otevírá šampaňské, je Putin v Kremlu.“ Tusk kritizuje Polsko

Během dnešního setkání s novináři bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk, který byl včera zvolen zástupcem šéfa Občanské platformy, uvedl, že bývalý polský... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Včera byl Donald Tusk zvolen místopředsedou strany Občanská platforma. Při svém projevu většinu své pozornosti věnoval kritice strany Právo a spravedlnost.Když mluvil o rezoluci proti nepotismu (pozn. systém obsazování funkcí, ve kterém jsou preferováni příbuzní), Tusk uvedl, že „rodiny politiků PiS nebudou zaměstnány ve státních společnostech, pokud to opravdu nechtějí. To je podstata tohoto usnesení“.„Stále nevěřím, že mohlo být vynalezeno a navrženo něco tak drzého,“ uvedl Tusk.Společné prohlášení PiSDonald Tusk také odkázal na „společné prohlášení o úzké spolupráci mezi PiS a stranami evropské extrémní pravice,“ které PiS nedávno podepsalo.Kasczyński zapsal PiS a v jistém smyslu i Polsko do jednoznačně proputinského politického tábora v Evropské unii. Noví kolegové Jaroslawa Kaszyńského se neskrývali a dokonce projevili podporu Vladimiru Putinovi, uvedl také.„Již několik let se znepokojením opakuji, že z neznámých důvodů trvají pan Kaczyński a PiS na provádění Putinovy politické a mezinárodní agendy v Polsku a Evropě bod po bodu, jak z hlediska vnitřní, tak zahraniční politiky,“ uvedl Tusk.„Pro normální politickou většinu v EU není toto hnutí pouze radikálním a protievropským, ale je to hnutí, se kterým tyto civilizované politické strany nechtějí mít nic společného,“ dodal.Mluvit s RuskemV pořadu Partie Terezie Tománkové za účasti prezidenta Miloše Zemana nechybělo téma spojené s aktuálním stavem vztahů České republiky s Ruskou federací vzhledem k nedávným událostem.Navzdory diplomatické roztržce a následnému vyhoštění diplomatů v důsledku vrbětické kauzy, Zeman trvá na tom, že by bylo dobré, aby spolu Rusko a Česko začaly znovu komunikovat.To, že dialog s Ruskou federací je zapotřebí, Zeman zdůvodnil i tím, že nedávno proběhla schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým protějškem Joe Bidenem.

Kosmo Olin 🦀 Merklová a Lejnová poslaly syčáka Tuska do Polska, aby tam udělal Bruselský pořádek. Jourová má ale ČR dobře pod palcem a Babiš jí žere z ruky... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 0

Peter Miner Kosmo Olin, absolútny súhlas. Proamerickí šéfovia EU sa boja oficiálne proti Polsku zakročiť, lebo sa obávajú odchodu ďalšieho člena z "úžasnej náruče" EU. Tak poslali svojho verného kolegu domov, aby skúsil intrigami proti vláde "nasmerovať" Polsko tým správnym, teda čisto západným smerom. Už aj v Polsku bude "veselo". 0

