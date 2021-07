Kate Middleton byla donucena k domácí izolaci

https://cz.sputniknews.com/20210705/kate-middleton-byla-donucena-k-domaci-izolaci-15059896.html

Vévodkyně z Cambridge musí do izolace poté, co byla v úzkém kontaktu s někým, kdo byl od té doby pozitivně testován na covid-19, informuje Daily Mail. 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Kensingtonský palác neprozradil, kde a kdy přesně ke kontaktu došlo, pouze oznámil, že to bylo „minulý týden", což naznačuje, že to mohlo být v pátek, kdy navštívila tenisový turnaj Wimbledon. Vévodkyně se připojila k výkonné ředitelce Wimbledonu Sally Boltonové a bývalému britskému tenistovi Timu Henmanovi, než zamířila do královské lóže, kde mluvila s fitness trenérem Joe Wicksem.Kate také byla na stadionu Wembley, kde s Williamem a Georgem v úterý sledovala vítězství Anglie nad Německem. To znamená, že William dnes musel vést a oslavit 73. výročí Národní zdravotnické služby (NHS) sám. Pár se měl dnes ráno zúčastnit bohoslužby na díkůvzdání v londýnské katedrále svatého Pavla, než se v Buckinghamském paláci bude konat odpolední čaj. William se nakazil covidem loni na jaře a byl schopen pokračovat v telefonických a online jednání, zatímco byl léčen královskými lékaři, ale byl údajně zasažen virem „docela tvrdě“ a v jedné fázi se mu těžko dýchalo.Princ z Walesu také chytil virus ve stejném období, ale měl mírnější příznaky, i když na určitou dobu ztratil čich a chuť.Vévodkyně nemá žádné příznaky, ale doma se řídí vládními radami a izoluje se. Připomeňme, že na konci května vévodkyně z Cambridge informovala, že byla naočkována proti koronaviru. Její manžel britský princ William byl očkován o trochu dříve. Očkování provedli zaměstnanci Národní zdravotnické služby Velké Británie v londýnském Muzeu vědy, které je blízko místa, kde pár žije.Pravděpodobně pár dostal Pfizer nebo AstraZenecu, protože jim je méně než 40 let.

