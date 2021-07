https://cz.sputniknews.com/20210705/ktery-stat-je-nejprockovanejsi-velka-britanie-to-neni-15058192.html

Který stát je nejpročkovanější? Velká Británie to není

Agentura Bloomberg uvedla země, kde je největší procento naočkovaných proti covidu-19 z celkového počtu obyvatel. V první pětce není žádný evropský stát. 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle průzkumu agentury jsou na prvním místě Spojené arabské emiráty, které předstihly Seychelské ostrovy. V SAE bylo naočkováno 15,5 milionu lidí, což stačí na ochranu 72,3 % obyvatel před covidem-19. Na Seychelských ostrovech bylo použito 138 tisíc dávek vakcín, což činí 71,7 % obyvatel. Na třetím místě je Bahrajn, kde bylo naočkováno 69,7 % obyvatel s použitím 2,07 milionu dávek vakcíny. Do první pětky se dostala také Malta (683 tisíc dávek, 69,1 % naočkovaných) a Kajmanské ostrovy (89,6 tisíc dávek, 68,9 % vakcinovaných).Česko se dostalo do první padesátky, plně naočkováno bylo 32,7 % občanů. Na Slovensku je jich méně, 29,6 %. Agentura ve výpočtech přiznávala přípravky, jež potřebují jednu nebo dvě dávky.Bloomberg zdůraznila, že nehledě na to, že SAE vede ve vakcinaci obyvatelstva, je tam zaznamenán největší počet nemocných na covid-19. Od března jsou v této zemi denně potvrzeny asi dva tisíce případů nákazy. USA vyzvaly občany, aby necestovali do SAE kvůli „velmi vysoké úrovni“ koronaviru. Saúdská Arábie dočasně zakázala cestování do této země a Velká Británie zařadila SAE do červeného seznamu již na začátku letošního roku. V Rusku bylo podle dat agentury Bloomberg použito 38 milionů dávek vakcíny, naočkováno bylo 12,9 % občanů.Továrny na výrobu nových kmenůLidé, kteří odmítli vakcinaci, nejen riskují své zdraví, ale jsou potenciální „továrny na výrobu nových kmenů“. O tento názor se s CNN dříve podělil profesor z oddělení infekčních chorob Lékařské fakulty Vanderbilt Univesrity, doktor William Shaffner. Má za to, že se lidský organismus stal dnes jediným zdrojem šíření nových variant koronaviru.Poznamenal, že některé změny vůbec neovlivňují virus anebo ho oslabují, občas však nová mutace dokáže získat schopnost nakazit víc lidí. Když je zmutovaná verze dost úspěšná, stane se z ní nová varianta viru, musí však být reprodukována, a tuto možnost jí poskytuje neočkovaný člověk, řekl na závěr profesor.

