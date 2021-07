https://cz.sputniknews.com/20210705/lekar-vysvetlil-jak-se-daji-zvladnout-bolesti-hlavy-bez-leku-15048641.html

Lékař vysvětlil, jak se dají zvládnout bolesti hlavy bez léků

Ruský praktický lékař Michail Kogtěv v rozhovoru pro Sputnik vysvětlil, kdy se dají bolesti hlavy zvládnout bez léků, a v kterých případech je třeba se obrátit... 05.07.2021

„Všechny druhy bolestí hlavy se dají rozdělit na dva typy. Prvotní jsou ty, které se projevují samy o sobě, a druhotné, když jsou bolesti hlavy následkem choroby. Bez léčivých přípravků se můžeme zbavit pouze prvotních,“ řekl.Podle lékaře jsou nejčastější „bolesti hlavy z napětí“. Ve většině případů je jejich příčinou stres, negativní emoce, deprese, znepokojení. Mozková kůra funguje příliš intenzívně, proto vzniká svalové napětí, Tato bolest se dá odstranit bez léků, s pomocí relaxací.Migréna se však nedá zvládnout bez pomoci lékaře a specifického léčení, upozornil lékař. Navíc je třeba pamatovat, že bolesti hlavy mohou vzniknout jako průvodní jev srdečně-cévních chorob, hypertenze, mozkové mrtvice. Pokud jsou tyto bolesti doprovázeny žaludeční nevolností, je třeba se neprodleně obrátit na odborníka.„Důležité je, aby člověk mohl sám zhodnotit intenzitu bolesti hlavy. Je to reálné i bez speciálních znalostí. Dá se například použít škála od nuly do deseti, kde nula znamená, že bolest nesouvisí s jinou nemocí, a deset - nesnesitelné bolesti hlavy. Bolesti do pěti bodů se dají zvládnout samostatně. V ostatních případech je potřebná pomoc odborníka,“ vysvětlil Kogtěv.Potraviny, které provokují vznik krevních sraženinKardioložka, kandidátka lékařských věd Anna Koreněvičová vyjmenovala potraviny, jejichž pravidelná konzumace zvyšuje riziko trombózy.Podle odbornice patří do rizikové skupiny lidé s diagnostikovanou aterosklerózou a cukrovkou, nadváhou, zlozvyky (například kouření) a dědičnými srdečně-cévními chorobami.Především je třeba minimalizovat konzumaci jednoduchých sacharidů (sladkosti, chléb, pečivo) a cukru, který je v dost velkém množství obsažen v omáčkách, polotovarech a odtučněných potravinách. To vše může způsobit poruchy srážení krve a trombózu. Lékařka rovněž varovala před škodlivostí alkoholu pro cévy a srdce.Upozornila také na skutečnost, že lidé, kteří užívají antikoagulační přípravky ředící krev, by se měli vzdát potravin s velkým obsahem vitamínu K. Patří k nim například zelený čaj, játra (hovězí a vepřová) a zelenina zelené barvy, které zcela potlačují účinek těchto léků a mohou způsobit vážné následky.

