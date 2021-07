LGBT aktivisté chtějí Zemanovu omluvu. Na Hrad míří otevřený dopis s podpisy

https://cz.sputniknews.com/20210705/lgbt-aktiviste-chteji-zemanovu-omluvu-na-hrad-miri-otevreny-dopis-s-podpisy-15058930.html

Slova prezidenta Miloše Zemana o LGBT nechtějí aktivisté nechat bez odezvy. Na Hrad pošlou otevřený dopis, ve kterém bude prezident Zeman vyzván k omluvě.

Po svátcích chtějí aktivisté Stupka a Mařík odeslat Miloši Zemanovi otevřený dopis s podpisem každého, kdo se přihlásí na sociálních sítích nebo na e-mail. V dopisu apelují, aby byl Zeman prezidentem všech a omluvil se za svůj výrok, protože prý má negativní dopad na životy a zdraví trans lidí.Pro aktivisty je také nepřijatelné, aby jim prezident „hanil identitu“ jejich kamarádů a spoluobčanů. Autoři dopisu Zemanovi také připomínají, že ho trans lidé „nijak svou existenci neomezují“.V dopisu také píšou, že se trans lidé v ČR potýkají s diskriminací, předsudečným násilím, nepochopením a dalšími problémy a Zeman svými výroky podle aktivistů toto klima ospravedlňuje a komplikuje jim život.Aktivisté věří, že dopisem Zemanovi osvětlili svůj pohled, žádají omluvu a prosí, aby prezident své občany již nenazýval odpornými. Původně byly v dopisu gramatické chyby, ty však byly později opraveny.Kryštof Stupka včera na Twitteru uvedl, že již mají téměř čtyři tisíce podpisů. Z politiků svůj podpis připojila pouze bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková.Oba aktivisté již vyzvali řadu českých osobností, aby připojily svůj podpis. Jde například o Tomáše Petříčka, youtubera Kovyho, Věru Jourovou, poslankyně Šlechtovou a Melkovou atd.Zeman o transgenderních osobáchPrezident Miloš Zeman se v pořadu Partie na CNN Prima News vyjádřil o transgenderních osobách. Uvedl, že jsou mu „bytostně odporné“ a kdyby byl mladší, svolal by v Praze demonstraci heterosexuálů.„Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky a tak dále. Ale víte, koho vůbec nechápu? To jsou ti transgender,“ nechal se slyšet prezident. V této souvislosti dále uvedl, že pokud si někdo nechá chirurgicky změnit pohlaví, dopouští se podle něj trestného činu sebepoškozování.K tématu LGBT komunity se Zeman vyjádřil v souvislosti s kontroverzním návrhem zákonu v Maďarsku, který omezuje osvětu v oblasti vztahů osob stejného pohlaví. Proti zákonu vystoupilo již 17 států Evropské unie. Česko se však zatím nevyjádřilo. Zeman míní, že by se tyto země neměly vměšovat do záležitostí Maďarska.

fakacpindos Tak ten otevřenej dopis zase zavřete, a je to. Zeman to stejně přejde s nadhledem.

Červenáček Je to politický folklór a možná kritika ze setrvačnosti, .."pro pořádek." Zeman se musí i bavit nad takovými projevy. Vždy si K. Olinky užíval...

