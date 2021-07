Média: Facebook, Google, Twitter by mohly opustit Hongkong kvůli navrhovaným zákonům o datech

https://cz.sputniknews.com/20210705/media-facebook-google-twitter-by-mohly-opustit-hongkong-kvuli-navrhovanym-zakonum-o-datech-15063022.html

Zákony by mohly učinit technologické společnosti odpovědnými za škodlivé sdílení informací jednotlivců online, dodal deník.V dopise zaslaném průmyslovou skupinou, která zahrnuje internetové firmy, se uvádí, že společnosti jsou znepokojeny tím, že plánovaná pravidla pro řešení „doxingu" by mohla učinit jejich zaměstnance terčem trestního vyšetřování nebo trestního stíhání souvisejícího s tím, co uživatelé firem zveřejní online, informoval deník.Doxing je akt odhalení osobních údajů lidí, jako je skutečné jméno, adresa bydliště nebo pracoviště online, bez svolení uživatele.Hongkongský úřad pro ústavní a pevninské záležitosti v květnu navrhl změny městských zákonů na ochranu údajů, které jsou podle něj potřebné pro boj proti doxingu, což je praxe, která převládala během protestů ve městě v roce 2019, uvedl deník.Podle novin dopis z 25. června zaslala asijská internetová koalice se sídlem v Singapuru.„Zavedení sankcí zaměřených na jednotlivce není v souladu s globálními normami a trendy," uvedl v dopise generální ředitel AIC Jeff Paine.Mluvčí komisaře pro ochranu osobních údajů potvrdila, že úřad dopis obdržel. Řekla, že jsou zapotřebí nová pravidla, aby se vypořádali s doxingem, který „testoval meze morálky a práva".Vláda od roku 2019 řešila tisíce případů souvisejících s doxingem a veřejná a organizační vyšetřování ukazují silnou podporu dalších opatření k omezení praktik, uvedla. V měsících antidemokratického hnutí v roce 2019 byla odhalena identita policistů a opozičníků.„Nemá to nic společného se svobodou projevu," řekla mluvčí. Vláda uvedla, že novela se dotkne zahraničních investic v Hongkongu.Zástupci Facebooku, Twitteru a Googlu odmítli dopis komentovat, aniž by přiznali, že ho koalice zaslala. Analytici odhadují, že obě společnosti nezveřejňují počet zaměstnanců v Hongkongu, ale je pravděpodobné, že zaměstnávají celkem nejméně 100 lidí.Čínský zásah proti opozici od loňského zavedení zákona o národní bezpečnosti zakázal mnoha hongkongským lidem vstup na sociální sítě po sérii zatčení za on-line poznámky.

