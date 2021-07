https://cz.sputniknews.com/20210705/na-ropnem-trhu-hrozi-cenova-valka-15060195.html

Na ropném trhu hrozí cenová válka

Pokud jednání v rámci organizace OPEC+ skončí úplným neúspěchem, tak na trhu ropy může začít cenová válka. O tom informovala CNBC.

Viceprezident Argus Media pro ropný trh na Blízkém východě a Asijsko-tichooceánském regionu Alejandro Barbajosa si myslí, že „pokud v nejbližší době nebude dosaženo dohody, tak to bude znamenat, že všichni budou těžit podle svého a budou blízko k cenové válce“.Stratég společnosti RBC Capital Markets Helima Croftová také předpokládá, že v případě úplného krachu jednání „existuje riziko návratu ke scénáři, kde každý bude hrát podle sebe“. V takovém případě ceny přestanou růst a začnou padat. „My si nemyslíme, že je to velmi pravděpodobné, ale vyloučit to nemůžeme,“ zdůraznila.Z druhé strany, pokud se OPEC+ nedokáže domluvit o zvýšení těžby, tak hrozí, že vyrostou ceny na pozadí nedostatku na straně nabídky, což ve výsledku vytvoří hrozbu pro obnovení ekonomiky. Ropa se zdraží, pokud kartel rozhodne o zachování statusu quo, uvedla specialistka z RBC Capital Markets. Pravděpodobnost růstu cen do úrovně 100 dolarů za barel je ovšem natolik „politicky protivná“ pro USA, že vláda země, podle názoru analytičky, „se obrátí ke klíčovým hráčům, aby bylo možné se vyhnout ohňostrojům“ při pokračujícím jednání.Cena ropyAktuální cena ropy Brent činí necelých 77 dolarů za barel. Cena ropy soustavně roste od konce října minulého roku, kdy byla nižší než 40 dolarů za barel. Ropa není jediný nosič energie, jehož cena v poslední době stabilně roste. Kvůli vedrům rostou i ceny zemního plynu. Ty se na konci minulého měsíce na evropském spotovém trhu vyšplhaly na skoro historická maxima. Naposledy byla taková úroveň ceny „modrého paliva“ zaznamenána v roce 2008.„Kromě toho dochází k poklesu dodávek zkapalněného zemního plynu do Evropy, protože její dodavatelé, včetně těch, kteří nabídli EU své ‚molekuly svobody‘, si vybírají asijské trhy, kde je cena plynu atraktivnější než v Evropě,“ uvedla Marie Belovová ze společnosti VYGON Consulting.Velká vedra, která zvyšují spotřebu plynu, zároveň zpomalují zaplňování zásobníků plynu po vyčerpávající zimní sezóně. Jak vyplývá z údajů operátorů přepravních soustav, v květnu 2021 byla poptávka o 17 % vyšší než v předchozím roce.

