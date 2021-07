https://cz.sputniknews.com/20210705/nejdeme-tam-jako-turisti-cesti-basketbaliste-nedali-rekum-sanci-a-slavi-postup-na-olympijske-hry-15057364.html

„Nejdeme tam jako turisti.“ Čeští basketbalisté nedali Řekům šanci a slaví postup na olympijské hry

Český basketbal slaví postup na Olympijské hry v Tokiu. Čeští basketbalisté ve finále kvalifikace v kanadské Victorii nedali Řekům šanci a porazili je 97:72... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Nejlepším střelcem zápasu byl český pivot Patrik Auda, který nasázel 20 bodů a připsal si také čtyři asistence a dva doskoky. Na české straně dvouciferný počet bodů zaznamenali také Jan Veselý (16), Jaromír Bohačík (15), Ondřej Balvín (14) a kapitán vítězů Tomáš Satoranský (12), ten byl navíc vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.Stejně jako proti Kanadě měli Češi skvělý vstup do utkání, po pěti minutách vedli již 20:6. Na začátku dal šest bodů z osmi Veselý, úspěšnými trojkami přispěli také Satoranský a Bohačík. Řekové sice stáhli ztrátu na 15:22, ale česká reprezentace sedmi body znovu utekla na rozdíl 14 bodů. Řekům se do konce prvního poločasu podařilo snížit na 50:43.Druhý poločas začal dvouminutovou pasáží bez koše, kterou ukončil až Auda. Třetí čtvrtinu Češi vyhráli 31:11 a Řeky definitivně zlomili. Satoranský ve 39. minutě poprvé zvýšil náskok na rozdíl 20 bodů, třetí čtvrtina skončila se skóre 81:54. Závěr utkání dohráli hráči z lavičky a Češi mohli slavit.„Nejdeme tam jako turisti“Kouč českých basketbalistů Ginzburg po utkání uvedl, že je to úžasný pocit.Trenér českého výběru také věří, že jeho tým má vítěznou mentalitu, kterou může předvést i v Tokiu.Z hráčů postup na olympiádu okomentoval pivot Patrik Auda, podle kterého je to neuvěřitelné a podobný zápas čekal málokdo.Zmínil také, že první čtvrtina rozhodla a ukázala Čechům cestu.Basketbalový olympijský turnaj v Tokiu je na programu od 25. července do 7. srpna. České basketbalisty v základní skupině A čekají zápasy s USA, Francií a Íránem.Ve skupině B se představí Německo, Austrálie, Itálie a Nigérie. Skupina C je složena z výběrů Argentiny, Japonska, Španělska a Slovinska.

