Politik Ženíšek kritizuje prezidenta za malou státnickou aktivitu. Sám slaví Den nezávislosti USA

Politik TOP 09 Marek Ženíšek na svých sociálních sítích poukazuje na údajně příliš malou aktivitu Miloše Zemana, sám přitom ale slaví americký Den nezávislosti USA.

Sledující se politika ptali, co má tento komentář znamenat, neboť vyznívá tak, jako by Mongolsko Ženíšek považoval za stát nehodný pozornosti české politické scény.„Úplně nerozumím, co tímhle tvítem chtěl autor říct? Považuje snad Mongolsko za méněcenný stát?” napsal uživatel Zdeněk Fekar.Nehledě na to, že Ženíšek naznačuje příliš malou aktivitu prezidenta Zemana směřovanou na upevňování české státnosti, sám na svých sociálních sítích slaví Den nezávislosti Spojených států Amerických.KrymNení to poprvé, co na sebe Ženíšek na sociálních sítích obrací pozornost. V první polovině června podpořil Ukrajinu ve sporu s Ruskem o dresy na fotbalové EURO. Na svém Twitteru ocenil nové dresy ukrajinského národního týmu na Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 s mapou země, která zahrnuje Krym. Ve svém příspěvku Rusku vyčetl, že je podle něj každý den s něčím nespokojeno. „Rusku se nelíbí, že si Ukrajina dala na své fotbalové dresy svou mapu zahrnující i Krym. Každý den má Rusko s něčím problém. A jako obvykle je mimo. Krym patří Ukrajině. Je tedy zcela normální, že jej má Ukrajina na dresu,“ napsal Ženíšek a přidal fotografie žluté-modrého dresu ukrajinského týmu s bílým obrysem země, který zahrnuje i Krym.Podporu tohoto svého postoje u sledujících ale z velké části nenašel. „Až si dají Maďaři na dres mapu Maďarska, nebude se to líbit nejen Slovákům,“ uvedl tehdy jeden z komentujících a přidal mapu Rakouska-Uherska před Trianonskou smlouvou.

