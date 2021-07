Podle ní je kultura způsob, jakým hledáme odpovědi na otázky, jaký je smysl toho, co se děje a kam směřujeme.Na závěr zdůraznila, že je ráda, že právě v tomto čase papež František ohlásil svoji návštěvu Slovenska, na kterou se velice těší.Zmiňme, že svátek svatého Cyrila a Metoděje si připomínají i na národní pouti ve městě Nitra. Je na ní přítomen také slovenský premiér Eduard Heger, jakož i další významní představitelé slovenské politiky.Dnešní mši celebroval poznaňský metropolita a předseda konference biskupů Polska monsignor Stanislav Gądecki. Ve svém projevu vyzdvihl roli Soluňských bratrů a dotknul se také několika kontroverzních témat, jakými jsou potraty, eutanázie a také homosexualita.Připomeňme, že sv. Cyril a Metoděj patří mezi největší misionáře křesťanství v dějinách Evropy. Během svých misí na Velké Moravě v 9. století prosadili staroslověnštinu jako bohoslužební jazyk.Papež na SlovenskuZmiňme, že papež František včera informoval, že ve dnech 12. – 15. září zavítá na Slovensko. Předtím se ještě zastaví v Budapešti. Na rozhodnutí papeže Františka navštívit v září Slovensko zareagovala prezidentka republiky Zuzana Čaputová, která ve svém facebookovém příspěvku připomněla své setkání s papežem katolické církve ve Vatikánu. Podle jejích slov se plánovaný příjezd papeže stane poselstvím smíření a naděje ve složité době. Slovenský premiér Eduard Heger také očekává, že papežova návštěva bude pro Slováky morální podporou.

Slovenská prezidentka si připomněla příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

© Sputnik / Sergey Pyatakov Přejít do fotobanky Cyril a Metoděj. Pomník v ruské Kolomně © Sputnik / Sergey Pyatakov / Přejít do fotobanky

Dnes si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na tuto významnou události si vzpomněla i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podle ní Slovensko i dnes potřebuje nositele slova a lídry, kteří budou inspirovat a kultivovat to, co je v nás dobré, ušlechtilé a pravdivé. Uvedla to na své sociální síti.