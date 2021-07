https://cz.sputniknews.com/20210705/slovenske-ministerstvo-obrany-prislo-s-navrhem-nove-dohody-se-spojenymi-staty-15062618.html

Slovenské ministerstvo obrany přišlo s návrhem nové dohody se Spojenými státy

Ministerstvo obrany Slovenské republiky má v plánu podepsat se Spojenými státy dohodu o akvizici a vzájemném poskytování služeb. Nová dohoda by měla zaměnit... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Dohoda zahrnuje poskytování logistické podpory, dodávky a služby ozbrojeným silám jedné strany ozbrojeným silám strany druhé, a to výměnou za finanční odměnu nebo za reciproční poskytnutí logistické podpory, dodávek a služeb ozbrojeným silám poskytující strany.Neopodstatněný nákup stíhačekNedávno jsme informovali o tom, že podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu SR Ministerstvo obrany SR neprokázalo opodstatněnost nákupu všech 14 stíhacích letounů F-16 C/D Block 70 v roce 2018. V souladu s pravidly nebyl ani samotný proces nejdražšího obranného kontraktu od vzniku SR a jeho schvalování.Kontrolu nákupu zahájila NKÚ na podnět Úřadu pro veřejné zakázky (ÚVO). Ten se více než dva roky zabýval přezkoumáním řízení MO SR spojeným s procesy zadávání zakázek při nákupu stíhaček F-16. Během zjišťování úřad udělil resortu obrany celkem pět pořádkových pokut za nedoručení kompletní dokumentace. ÚVO ve svém rozhodnutí mimo jiné konstatoval, že MO SR postupovalo mimořádně netransparentně. Hlavním závěrem však bylo to, že ze strany MO SR nezjistil porušení zákona o veřejných zakázkách, které mělo nebo mohlo mít vliv na výsledek veřejných zakázek.Kontrakt na 14 stíhaček F-16 C/D Block 70 americké výroby uzavřelo Slovensko koncem roku 2018. Stíhačky by měly Slovensko stát 1,6 miliardy dolarů (přibližně 34 miliardy korun). První čtyři stíhačky by měly na Slovensko dorazit v roce 2022. Zbývajících deset bude dopraveno do konce roku 2023. Součástí smlouvy je i letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého a pozemního personálu.

