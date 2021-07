https://cz.sputniknews.com/20210705/tajemstvi-stavnatych-karbanatku-vite-jakych-chyb-se-pri-jejich-priprave-dopoustite-15050564.html

Tajemství šťavnatých karbanátků. Víte, jakých chyb se při jejich přípravě dopouštíte?

Kulinářský svět je v současné době velmi rozmanitý. Někdy se ale lidé chtějí vrátit do dětství a zapamatovat si přesně tu jedinečnou chuť jednoho konkrétního... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak ale připravit karbanátky, které by chutnaly stejně jako od maminky nebo babičky? A jakým chybám se vyvarovat při jejich přípravě? I na to umíme odpovědět.V první řadě je dobré si uvědomit, že ke karbanátkům neodmyslitelně patří především mleté ​​maso. V tomto případě doporučujeme udělat si vlastní mleté maso. Jen tak si totiž budete jistí, že maso bude kvalitní. Maso by ale mělo být čerstvé, nemražené, bez blan a nemělo by být ani příliš mastné.Suroviny (na 4 porce):1 ks vejce400 g mleté vepřové krkovice1 ks menší cibule300 g veky či jiného pečiva100 ml mlékasůl podle chutipepř dle potřebyrostlinný nebo slunečnicový olej na smaženístrouhankaPostup přípravy (50 min):1. Jak již bylo řečeno, nejdůležitější je mleté maso. Myslete na to, že při mletí masa musí být chlazené a zbaveno všech blan. Pokud ale máte důvěru v nějakého dobrého výrobce, můžete použít hotové vysoce kvalitní mleté ​​maso.2. Jako další si připravte cibuli. Tu oloupejte a také ji nasekejte v mlýnku na maso. Pokud použijete hotové mleté ​​maso, pak můžete cibuli jen jemně nasekat nožem. Na chuti karbanátků to nic nezmění.3. Na řadu přijde i pečivo. To nejprve zalijeme teplým (v žádném případě ne horkým) mlékem a necháme 15 minut působit. Poté přebytečné mléko vymačkáme rukama a pečivo vložíme k mletému ​​masu a nadrobno nakrájené cibuli.4. Do této masové směsi přidejte dále vejce, mletý pepř a sůl podle chuti. K mletému masu můžete také přidat vaše oblíbené koření – česnek, bazalku, kopr atd. Vše důkladně promíchejte. Mleté maso musí být dobře odraženo o stůl nebo o dno nádoby, ve které je ​​maso připravováno. To dělejte do té doby, dokud se na masu nevytvoří bílá tuková vlákna. Ten trik se dělá proto, aby karbanátky držely svůj tvar a nerozpadly se během smažení.5. Další krok je ideální pro tvarování karbanátků. K tomu ke dobré namočit si ruce ve studené vodě. Velikost a tvar si zvolte dle sebe. Pokud jste neodhadli množství a máte mnoho mletého masa, pak ho můžete směle zmrazit, stejně jako již vytvarované karbanátky.6. Když máte karbanátky vytvarované, obalte je ve strouhance. Na pánev nalijte trochu rostlinného oleje a až bude horký, rozložte karbanátky na pánev. Smažte je dozlatova asi 4-5 minut z jedné strany. Poté je otočte a smažte po dobu 5 minut na druhé straně. Nakonec do pánve nalijte vodu a snižte teplotu. Následně pánev přikryjte a duste až do úplného udělání (asi 8–10 minut).A máte hotovo! Karbanátky lze podávat s různými přílohami, jako je zdravá zelenina a čerstvé bylinky, bramborová kaše, těstoviny nebo pohanka.

