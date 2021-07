https://cz.sputniknews.com/20210705/to-je-ostuda-bartos-se-vyjadril-k-babisove-chovani-v-bruselu-zminil-se-take-migraci-15059651.html

„To je ostuda.“ Bartoš se vyjádřil k Babišově chování v Bruselu, zmínil se také migraci

„To je ostuda.“ Bartoš se vyjádřil k Babišově chování v Bruselu, zmínil se také migraci

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz promluvil o migraci a uvedl, že ji považuje za vymyšlené téma předvolební kampaně... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Během svého rozhovoru se politik vyjádřil k tématu působení Česka v EU, NATO a dalších mezinárodních organizacích. Podle jeho slov je česká role v NATO daleko jasnější. Co se týká EU, tam je podle jeho mínění jiná situace. Navíc dodává, že podle diplomatů i politiků není ČR spolehlivý partner. Říká, že je to naopak země, co nejvíc křičí, než abychom se snažili hledat řešení. V4Na otázku novináře, jestli podporuje úzkou spolupráci se spojenci z V4, odpověděl krátce: „S těmi jsme nikdy nic neprosadili.“Šéf Pirátů argumentoval svou pozici tím, že hlavně dvě ze země V4 nejsou příliš demokratické.„Měli bychom mít sebevědomou politiku, která je demokraticky orientována, která respektuje lidská práva, která nepodporuje oligarchy. Bohužel hlavně dvě ze zemí V4 se odklánějí od hodnot, se kterými do EU vstupovaly, jako jsou lidská práva, garance nezávislé justice a nezávislých médií. To jsou základní pilíře spolupráce,“ vysvětlil Bartoš.Nejbližším partnerem však podle něj zůstává Slovensko. Dalšími státy jsou Německo a Francie. MigracePolitik se během rozhovoru dotkl také svých starších výroků o přijímání migrantů. Vysvětlil, že je to politická provokace kvůli úspěchu jeho strany.Odpověděl třeba na otázku, jestli by přijal sirotky z uprchlických táborů v Řecku.„Ale to nešlo. Vy si nemůžete jen tak adoptovat syrského sirotka. Tehdy mediální vystupování politiků nekopírovala realitu. Pokud člověk splní podmínky azylového řízení, situace je řešitelná. Ale z toho tématu se vždy stane titulek novin, kdy doprovodná fotka k tomu vyvolá nějakou emoci. Ale už se pak lidé nezamyslí nad tím, jaké jsou reálně možnosti,“ sdělil.

