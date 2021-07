Udženija se neudržela: Piráti můžou říkat, co chtějí, ale takových lidí mají na kandidátkách mraky

https://cz.sputniknews.com/20210705/udzenija-se-neudrzela-pirati-muzou-rikat-co-chteji-ale-takovych-lidi-maji-na-kandidatkach-mraky-15062363.html

Zastupitelka hlavního města Alexandra Udženija (ODS) přišla na své sociální síti s kritikou Pirátů. Ve svém příspěvku upozorňuje, že nezávislá Pirátka Marie...

Udženija ve svém příspěvku uvádí, že Pirátka Marie Jelínková a její spolek Pankrácká společnost kvůli blokování výstavby Metra D stála Pražany miliardy. Zmiňme, že Pankrácká společnost Jelínkové nařkla magistrátní úředníky z podjatosti, což způsobilo zpomalení stavebního řízení. Ministerstvo dopravy ale v úterý potvrdilo, že úředníci podjatí nejsou a proto stavební řízení k nové lince metra by mohlo pokračovat. Pankrácká společnost se však hodlá opět odvolat.Jelínkové se totiž nelíbí, že kvůli stavbě stanice Olbractova dojde k vykácení stovky stromů u křižovatky ulic Jeremenkova a Na Strži.Primátor náměstka Adam Scheinherr uvedl, že kvůli zastavení řízení jen na inflaci Praha přišla o dvě až čtyři miliardy korun.Zastupitel Jan Hora (Piráti) uvedl, že navrhne, aby byla kvůli porušení programu Jelínková z klubu v Praze 4 vyloučena.Udženija na svém účtu dále uvádí, že si Piráti můžou říkat, co chtějí, ale takových lidí mají prý na svých kandidátkách spoustu a mezi podporovateli ještě víc. Upozornila také na aktivity sestry Jelínkové, která bránila výstavbě zahrady a terasy v Domovu pro seniory.Podle političky bylo důvodem to, že neslyšící senioři jsou hluční a jí to vadí, neboť žije hned vedle. Udženija nazvala tento skutek neuvěřitelným sobectvím.

