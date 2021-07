https://cz.sputniknews.com/20210705/v-afghanistanu-oznacili-stazeni-vojsk-usa-za-vyzvu-pro-cely-region-planuje-se-protiutok-15059127.html

V Afghánistánu označili stažení vojsk USA za výzvu pro celý region. Plánuje se protiútok

V Afghánistánu označili stažení vojsk USA za výzvu pro celý region. Plánuje se protiútok

Stažení vojsk USA a mezinárodní koalice z Afghánistánu je výzva pro celý region, následky v bezpečnosti na sobě pocítí nejen bezprostřední sousedé, ale také... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-05T13:27+0200

2021-07-05T13:27+0200

2021-07-05T13:27+0200

svět

talibán

afghánistán

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1044/79/10447999_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_208f9b79c81a8a5205f1fa7e8cdf656a.jpg

„USA postupně omezují svoji přítomnost v Afghánistánu, aby se připravily na úplné stažení vojsk… Nejdůležitější je, jak využijeme této možnosti, abychom vybudovali stabilní Afghánistán, vytvořili stabilitu v regionu. Je to výzva pro naši zemi na národní úrovni, ale také výzva pro celý region,“ řekl Mohib. „Když nebudou výsledky stažení cizích vojáků takové, jak si to přeje afghánský lid, bude to mít následky pro Afghánistán a vážné následky v bezpečnostní sféře pro Střední Asii a Rusko,“ zdůraznil. Americká administrativa stahování zahájila 1. května, slíbil, že do 11. září ukončí stažení vojsk z Afghánistánu za úplné koordinace se spojenci. V roce 2020 podepsal Washington a zástupci hnutí Talibán v Dauhá první mírovou smlouvu za více než 18 let války. Stanovuje stažení cizích vojsk z Afghánistánu za období 14 měsíců a zahájení vnitřního afghánského dialogu po výměně válečných zajatců. Situace na severu je velmi vážnáSituace na severu Afghánistánu, kde Talibán obsadil řadu okresů a pokračuje v postupu, je velmi vážná, Kábul však doufá, že se situace nedostane mimo kontrolu, prohlásil Hamdullah Mohib. „Doufáme, že se to nestane. Situace je dnes velmi vážná. Ale afghánské bezpečnostní síly spolu s obyčejnými lidmi, kteří jim hodlají poskytnout podporu, pracují na tom, aby situace s bezpečností byla stabilizována. Když ale bude Talibán vytrvale sledovat cíle vojenského uchvácení, může být situace velmi špatná,“ řekl Mohib. Zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN, hlava mise OSN pro pomoc Afghánistánu Deborah Lyons sdělila, že Talibán dobyl od začátku května 50 z 370 okresů Afghánistánu, zatímco vojska USA a NATO odcházejí ze země. Plán protiútokuAfghánská vládní vojska plánují protiútok v severních okresech, které dobývá Talibán, prohlásil Hamdullah Mohib.Podle jeho slov „chce afghánský lid svobodu“. Talibán může mít zastoupení ve vládě, Afghánci však nechtějí, aby toto hnutí vládlo v celé zemi a diktovalo, jak má afghánský lid žít, zdůraznil Mohib.

https://cz.sputniknews.com/20210630/poslednich-dvanact-vojaku-se-vratilo-z-afghanistanu-zpet-do-cr-15002495.html

https://cz.sputniknews.com/20210625/sandor-k-odchodu-z-afganistanu-proboha-co-bychom-tam-delali-taliban-prece-neni-al-kaida-14951610.html

Červenáček Pákistán, soused Afgánistánu, odmítl poskytnout své letecké základny Američanům. Chtěli odtamtud vysílat vzdušné síly na bojovníky v Afgánistánu. Většina debat o tom, které země se budou snažit nahradit vliv USA v Afghánistánu, se soustředí na jejich soupeře: Čínu, Írán a Rusko. Méně se analytici vyjadřovali o Turecku, které se střetává se Spojenými státy v otázce Ruska a politiky na Blízkém východě, ale zůstává spojencem NATO. Poslední vývoj však naznačuje, že Ankara by mohla v budoucnu hrát v Kábulu roli v oblasti diplomacie a bezpečnosti. Kromě výcviku afghánských vojáků Turecko dlouhodobě zajišťuje bezpečnost na kábulském letišti a nabídlo, že v tom bude pokračovat, pokud získá finanční podporu od Spojených států. Americký prezident Joe Biden a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan o této otázce jednali, když se nedávno setkali na summitu NATO v Bruselu, ale k dohodě nedospěli. Tálibán odmítl tureckou bezpečnostní přítomnost na letišti po stažení Spojených států. 🌿🥀🥀🌹 0

Červenáček Avšak generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že aliance souhlasila s přechodným financováním letiště, a naznačil důležitou roli Turecka, což naznačuje, že jednání pokračují. Vzorem pro Turecko může být sledování toho, jak Írán využil své role na letištích v Bagdádu, Damašku a Bejrútu k vybudování kontroly nad obchodováním se zbraněmi a dalšími aktivitami. Írán a jeho síť milicí a zmocněnců hrají na těchto letištích v regionu zásadní roli. Turecko může chtít mít v Kábulu prsty z důvodů, které si samo přeje. Má úzké vztahy s Pákistánem a v obou zemích působí náboženští krajně pravicoví vůdci, kteří se snaží prosadit svou moc. Pákistán je dlouhodobě obviňován z podpory Tálibánu prostřednictvím svých zpravodajských služeb a turecko-pákistánské vztahy by mohly vést k rozdělení Afghánistánu nebo usnadnění převzetí části země Tálibánem. Írán má v Afghánistánu své vlastní zájmy. Dlouhodobě usiluje o to, aby se tam zaměřil na americké síly a vyhnal Spojené státy. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

2

afghánistán

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

talibán, afghánistán, usa