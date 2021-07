https://cz.sputniknews.com/20210705/v-britanii-zrusi-povinne-noseni-rousek-a-prijde-velke-rozvolneni-15064461.html

V Británii zruší povinné nošení roušek a přijde velké rozvolnění

V Británii zruší povinné nošení roušek a přijde velké rozvolnění

Britský premiér Boris Johnson potvrdil plány na zrušení povinnosti nosit roušky kvůli covidu-19 po 19. červenci, a to nehledě na možnost takzvané třetí vlny... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

Vláda Velké Británie dříve zmiňovala, že opět dochází k nárůstu počtu nemocných koronavirem, ovšem podle jejich informací se jedná o lidi mladší 40 let, kteří zatím nedostali dvě dávky vakcíny proti nemoci. Vláda ostrova také poukazuje na skutečnosti, že nehledě na růst nemocných, denní počty zemřelých s novým koronavirem zůstávají stabilní, respektive stabilně nízké. Pro rychlejší zrušení protikoronavirových opatření vláda zkrátila periodu mezi první a druhou dávkou očkování. Do 19. července se britská vláda chystá naočkovat téměř všechny plnoleté v zemi. Premiér uvedl, že k tomuto datu také bude zrušena povinnost nosit roušky ve veřejné dopravě. „Bude to mít doporučující charakter… Britové sami budou rozhodovat, zdali budou nosit roušky či nikoli. Co se týče doporučení pracovat z domu, to také bude zrušeno od 19. července,“ dodal premiér Velké Británie.Zrušena také budou opatření týkající se sociálního chování a shromažďování. Zrušení opatření ve Velké Británii se bude také týkat škol a školních uzavřených skupin, takzvaných bubbles.Ostrovní vláda také uvedla, že neplánuje zavedení „koronavirových certifikátů“, s jejichž pomocí by byl regulován přístup lidí do restaurací či hromadných akcí.Sputnik V pro dorostenceVe dvou nemocnicích v Moskvě byl zahájen vývoj vakcíny Sputnik V pro dorostence. „Spolu s Gamalejovým ústavem jsme zahájili klinický průzkum vakcíny Sputnik V pro dospívající ve věku 12-17 let. První a druhá fáze průzkumu se koná ve dvou předních dětských nemocnicích, Morozovské dětské nemocnici a Dětské nemocnici Z. A. Bašljajevové. Získali jsme za tímto účelem plánovaný počet účastníků, 100 lidí. Dnes bylo zahájeno vyšetření prvních dobrovolníků, ke kterému povinně patří test na koronavirus,“ řekla náměstkyně starosty hlavního města pro sociální rozvoj Anastasia Rakovová.Zúčastnit se průzkumu měli možnost dorostenci, kteří neprodělali koronavirus, nemají kontraindikace vůči přípravku anebo jiné. Dočasnou kontraindikací může být infekce dýchacích cest dva týdny před předpokládaným datem očkování, nebo očkování proti jiné nemoci méně než 30 dní před vakcinací Sputnikem V. Dospívajícím bude navržena vakcinace přípravkem Sputnik V, který je již používán pro lidi nad 18 let, ale s menší dávkou.

