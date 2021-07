https://cz.sputniknews.com/20210705/v-rusku-bylo-zabraneno-serii-teroristickych-utoku-15058365.html

V Rusku bylo zabráněno sérii teroristických útoků

Sérii teroristických útoků, které bylo zabráněno v těchto dnech v Moskvě, Astrachani a Kabardsko-Balkarsku, připravovali členové několika buněk Islámského... 05.07.2021, Sputnik Česká republika

O zabránění těmto útokům informovaly tajné služby již minulý týden, ale nebylo upřesněno, že teroristé byli navzájem propojeni. Také nebylo známo, jak konkrétně plánovali teroristické útoky. Jeden terorista plánoval v Moskvě explozi podomácku vyrobené bomby na frekventovaném místě, druhý „útok na občany s použitím střelné a sečné zbraně“. Minulé úterý a čtvrtek byli zadrženi. Druhý islamista měl spolupachatele v Astrachaňské oblasti, se kterým hodlali zaútočit současně. Poslední byl při pokusu o zatčení zlikvidován hned poté, co zahájil palbu na vojenské příslušníky. Dalších pět, jak vyplývá ze zprávy pro tisk, bylo zabito v Kabardsko-Balkarsku, byli obklíčeni v konspirativních domech v Baksanském okresu, poté, co zahájili palbu, byli zlikvidováni. Podle čerstvých zpráv chystali teroristé vraždy zástupců místního islámského duchovenstva. Mezi civilisty a vojáky ztráty nejsou, byly zabaveny samodělné bomby s výbušninami, automatické střelné zbraně a munice, granáty a extremistická agenda. Bylo zahájeno trestní řízení podle několika článků, včetně o přípravě teroristických útoků a účasti v teroristické organizaci.Během dvou posledních let odvrátily tajné služby asi 80 teroristických útoků. Nejčastěji je chystají islamisté v evropské části země.

josefnovak_36 a až to začne v Evropě, tak se jen semkneme, jak nám radí politici. V RF to dělají dobře. Žádné mazlení s nimi. 2

Lajko Perfektný zásah FSB, všetka česť. Nech žije Rusko. 1

